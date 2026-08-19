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Gisele Bündchen aposta em salmão crocante com limão e ervas; veja como fazer

Prato combina peixe dourado e crocante com salada de rúcula e temperos frescos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 08:00

Salmão crocante com rúcula, ervas frescas e limão-siciliano
Salmão crocante com rúcula, ervas frescas e limão-siciliano Crédito: Reprodução

O salmão crocante é uma das receitas que combina com a alimentação equilibrada associada à modelo Gisele Bündchen. O prato leva poucos ingredientes e ganha destaque pelo preparo da pele do peixe, que fica dourada e crocante na frigideira.

A receita também acompanha uma salada de folhas com rúcula e cebola-roxa, além de um molho simples de limão-siciliano, azeite e sal.

Ingredientes

2 filés de salmão de aproximadamente 170 g cada, de preferência com pele

Sal marinho refinado a gosto

1 colher (sopa) de suco de limão-siciliano fresco

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1 colher (sopa) de azeite

1 a 2 colheres (sopa) de óleo de abacate

2 colheres (sopa) de ervas frescas picadas

Como fazer

Seque bem os filés com papel-toalha e tempere com sal. Em uma tigela, misture o suco de limão-siciliano, o azeite e uma pitada de sal para formar o molho.

Mansão de Gisele Bündchen em Nova York

Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
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Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
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Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio-alto e coloque o óleo de abacate. Quando estiver quente, disponha os filés com a pele para baixo.

Deixe o salmão cozinhar por cerca de 3 minutos, sem mexer, até a pele ficar dourada e crocante. Vire cuidadosamente e deixe o outro lado cozinhar por mais alguns minutos, conforme o ponto desejado.

Para servir, coloque o peixe no prato, regue com o molho de limão e azeite e finalize com ervas frescas picadas. A sugestão é acompanhar com rúcula e cebola-roxa.

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