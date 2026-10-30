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Gisele Bündchen e o marido Joaquim Valente aparecem com fantasias combinando em evento beneficente nos EUA

Modelo marcou presença no Halloween da Lotus House, organização de acolhimento a mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade em Miami

Kamila Macedo

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:31

Gisele Bündchen posa junto com o marido, Joaquim Valente, e Karlie Kloss Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo brasileira Gisele Bündchen participou de uma ação voluntária na sede da Lotus House, maior instituição de acolhimento para mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade social dos Estados Unidos, localizada em Miami, na Flórida. O evento com temática de Halloween contou com a presença de seu namorado, o instrutor de artes marciais Joaquim Valente, e da modelo norte-americana Karlie Kloss.

Para a ocasião, Gisele vestiu camiseta xadrez e chapéu de cowboy para combinar o visual com o companheiro, que seguiu a mesma linha. Juntos desde 2023, os dois fazem raras aparições públicas.

Já Karlie, amiga de Gisele e que também atua na iniciativa, optou por um visual clássico em referência ao filme “Bonequinha de Luxo” (1961), estrelado por Audrey Hepburn.

Gisele Bündchen aparece fantasiada de cowboy em evento de Halloween da Lotus House 1 de 7

Ao publicar os registros nas redes sociais nesta sexta-feira (30), Bündchen destacou a relevância do trabalho desenvolvido pela organização e pela rede National Women’s Shelter Network, que conecta mais de 600 abrigos no país.

"Sinto uma gratidão imensa por fazer parte da família Lotus House e por testemunhar todo o amor e cuidado dedicados a transformar tantas vidas. Constance [Collins, presidente da organização], é muito inspirador ver como você transformou o sonho da Lotus House em realidade e como esse sonho continua crescendo", escreveu a modelo na legenda.

"Hoje, por meio da National Women’s Shelter Network, conectando mais de 600 abrigos em todo o país, compartilhando recursos e conhecimentos para fazer uma diferença ainda maior na vida de mulheres e crianças. É uma honra fazer parte dessa jornada ao lado da equipe incrível da Lotus House, de todos os voluntários e de cada pessoa que dedica seu tempo, amor e apoio, da maneira que pode", continuou.

Gisele agradeceu ainda a Karlie pela participação na ação e pela parceria. "Karlie, obrigada pelo seu coração tão generoso. Sou muito grata por compartilhar essa jornada com você. Se tem uma coisa que aprendi, é que a gentileza é como uma semente. Mesmo o menor gesto pode fazer a diferença. Quando estamos presentes uns para os outros, não apenas plantamos esperança, mas ajudamos essa esperança a crescer e se transformar em algo extraordinário", afirmou.