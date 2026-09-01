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Gisele Bündchen ensina a fazer 'sorvete' com apenas 2 bananas

Sobremesa leva apenas dois ingredientes e pode ganhar coberturas como granola, coco e mel

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 21:08

Gisele Bündchen transforma banana congelada em uma sobremesa cremosa que lembra sorvete
Gisele Bündchen transforma banana congelada em uma sobremesa cremosa que lembra sorvete Crédito: Reprodução

Quem gosta de um docinho no meio da tarde pode se surpreender com uma receita de Gisele Bündchen. No livro Nutrir, a modelo ensina a transformar bananas congeladas em uma sobremesa cremosa que lembra um sorvete, e o preparo leva apenas dois ingredientes.

A receita, chamada de “Sorvete” de banana congelada, rende uma porção e tem como base apenas duas bananas descascadas e congeladas. Segundo Gisele, o resultado é naturalmente doce e ganha uma textura suave depois de passar pela centrífuga ou pelo processador de alimentos.

A modelo conta no livro que costuma comer doces à tarde, e não depois do jantar. Para deixar a sobremesa ainda mais incrementada, ela sugere algumas opções de cobertura, como uma pitada de granola, lascas de coco com um pouco de mel ou frutas doces picadas.

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O clássico brasileiro ganha uma versão bem diferente na cozinha de Gisele. A receita do livro Nutrir não leva farinha de trigo nem açúcar refinado: a massa combina farinha de aveia, farinha de amêndoas e óleo de coco por Imagem ilustrativa gerada por IA

Como fazer o “sorvete” de banana de Gisele Bündchen

Ingredientes

2 bananas descascadas e congeladas

Modo de preparo

Passe as bananas congeladas pela centrífuga de alimentos e sirva imediatamente.

Também é possível cortar as bananas antes de levá-las ao congelador. Nesse caso, depois de congeladas, bata os pedaços no processador até obter uma mistura homogênea e cremosa, raspando as laterais do recipiente conforme necessário. Gisele orienta a não processar a fruta em excesso.

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A sobremesa pode ser consumida pura ou acompanhada de granola, lascas de coco com um pouco de mel ou frutas doces picadas.

A receita faz parte de Nutrir, livro em que Gisele Bündchen reúne preparações e reflexões sobre alimentação e rotina. A publicação apresenta opções simples para diferentes momentos do dia e também traz outras receitas feitas com frutas congeladas, como uma versão de “sorvete” de manga.

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