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Gisele Bündchen lidera ranking de famosas brasileiras com os pés mais bonitos; veja outras celebridades na lista

Levantamento analisou registros e levou em conta desde o formato dos dedos até a harmonia com as pernas

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:37

Gisele Bündchen, Isabeli Fontana e Marina Sena Crédito: Divulgação CO Assessoria

Nem sempre é o rosto, o look ou o cenário que chama atenção em uma foto de celebridade. Para um público bastante específico, os pés também podem ser o detalhe mais importante. Foi com esse olhar que a FatalFans elaborou um ranking com dez famosas brasileiras consideradas donas dos pés mais bonitos.

A seleção foi feita a partir de imagens públicas nas redes sociais em que as artistas aparecem descalças. Para chegar ao resultado, foram observados aspectos como formato dos pés, proporção, aparência das unhas e a maneira como eles se harmonizam visualmente com as pernas, a postura e o restante do corpo.

Pés das famosas 1 de 7

Quem ficou com o primeiro lugar foi Gisele Bündchen. A modelo foi escolhida a partir de uma fotografia em contato com a natureza, na qual, segundo a avaliação, o conjunto se destaca pelo equilíbrio entre o formato dos dedos, as proporções dos pés, as pernas e a postura.

Na sequência aparecem Isabeli Fontana, em 2º lugar, Paolla Oliveira, na 3ª posição, e Thaila Ayala, em 4º. Isabeli foi analisada em registros de uma viagem à praia; Paolla aparece descalça durante um momento de descanso; e Thaila foi escolhida por uma foto em que anda de skate pela orla.

Para Kellerson Kurtz, diretor de negócios da FatalFans, a avaliação não deve considerar apenas os pés de forma isolada.

"Quando a gente fala em pés bonitos, não faz sentido olhar só para o pé isoladamente. Existe todo um conjunto: formato, proporção, como ele conversa com a perna, a postura e até a maneira como a pessoa aparece na foto. É essa harmonia que faz um detalhe se destacar dentro da estética do corpo", explicou.

Pés de famosas 1 de 15

Completam o ranking Marina Sena, na 5ª posição, seguida por Maisa, Alessandra Ambrósio, Rafa Kalimann, Grazi Massafera e Juliette.

As fotos usadas na seleção mostram situações diferentes, como viagens, dias de praia e momentos de descanso. Um ponto em comum entre elas é que os pés não necessariamente aparecem como protagonistas dos registros, mas acabam integrados à composição da imagem e à postura de cada famosa.

O levantamento também evidencia como as redes sociais ajudaram a transformar detalhes específicos em verdadeiros nichos de interesse. Uma característica que poderia passar despercebida em uma fotografia pode se tornar o principal elemento observado por determinado grupo de pessoas.