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Gisele Bündchen lidera ranking de famosas brasileiras com os pés mais bonitos; veja outras celebridades na lista

Levantamento analisou registros e levou em conta desde o formato dos dedos até a harmonia com as pernas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:37

Gisele Bündchen, Isabeli Fontana e Marina Sena
Gisele Bündchen, Isabeli Fontana e Marina Sena Crédito: Divulgação CO Assessoria

Nem sempre é o rosto, o look ou o cenário que chama atenção em uma foto de celebridade. Para um público bastante específico, os pés também podem ser o detalhe mais importante. Foi com esse olhar que a FatalFans elaborou um ranking com dez famosas brasileiras consideradas donas dos pés mais bonitos.

A seleção foi feita a partir de imagens públicas nas redes sociais em que as artistas aparecem descalças. Para chegar ao resultado, foram observados aspectos como formato dos pés, proporção, aparência das unhas e a maneira como eles se harmonizam visualmente com as pernas, a postura e o restante do corpo.

Pés das famosas

Rafa Kalliman e Grazi Massafera por Divulgação CO Assessoria
Gisele Bündchen, Isabeli Fontana e Marina Sena por Divulgação CO Assessoria
Maisa e Alessandra Ambrosio por Divulgação CO Assessoria
Grazi Massafera e Rafa Kalimann por Divulgação CO Assessoria
Paolla Oliveira e Thaila Ayala por Divulgação CO Assessoria
Paolla Oliveira, Juliette, Thaila Ayala, Maisa Silva e Alessandra Ambrósio por Divulgação CO Assessoria
Juliette por Reprodução
1 de 7
Rafa Kalliman e Grazi Massafera por Divulgação CO Assessoria

Quem ficou com o primeiro lugar foi Gisele Bündchen. A modelo foi escolhida a partir de uma fotografia em contato com a natureza, na qual, segundo a avaliação, o conjunto se destaca pelo equilíbrio entre o formato dos dedos, as proporções dos pés, as pernas e a postura.

Na sequência aparecem Isabeli Fontana, em 2º lugar, Paolla Oliveira, na 3ª posição, e Thaila Ayala, em 4º. Isabeli foi analisada em registros de uma viagem à praia; Paolla aparece descalça durante um momento de descanso; e Thaila foi escolhida por uma foto em que anda de skate pela orla.

Para Kellerson Kurtz, diretor de negócios da FatalFans, a avaliação não deve considerar apenas os pés de forma isolada.

"Quando a gente fala em pés bonitos, não faz sentido olhar só para o pé isoladamente. Existe todo um conjunto: formato, proporção, como ele conversa com a perna, a postura e até a maneira como a pessoa aparece na foto. É essa harmonia que faz um detalhe se destacar dentro da estética do corpo", explicou.

Pés de famosas

Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann por Reprodução/Instagram
Flávia Alessandra por Reprodução/Instagram
Jade Picon por Reprodução/Instagram
Pé de Tatá Werneck por Reprodução/Instagram
Jade Picon por Reprodução/Instagram
Jade Picon por Reprodução/Instagram
Pé de Tatá Werneck na gravidez por Reprodução/Instagram
Pé de Anitta por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Regina Volpato por Reprodução/Instagram
Isis Valverde por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
1 de 15
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram

Completam o ranking Marina Sena, na 5ª posição, seguida por Maisa, Alessandra Ambrósio, Rafa Kalimann, Grazi Massafera e Juliette.

As fotos usadas na seleção mostram situações diferentes, como viagens, dias de praia e momentos de descanso. Um ponto em comum entre elas é que os pés não necessariamente aparecem como protagonistas dos registros, mas acabam integrados à composição da imagem e à postura de cada famosa.

O levantamento também evidencia como as redes sociais ajudaram a transformar detalhes específicos em verdadeiros nichos de interesse. Uma característica que poderia passar despercebida em uma fotografia pode se tornar o principal elemento observado por determinado grupo de pessoas.

"Tem gente que olha uma foto e presta atenção no rosto, na roupa ou no cenário. Outra pessoa vai direto para os pés. Na internet, até um detalhe que para muita gente passa despercebido consegue reunir pessoas que prestam atenção exatamente naquilo. No fim, o que chama atenção nunca é só uma parte isolada do corpo, mas a forma como aquele detalhe se encaixa no conjunto", concluiu Kurtz.

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Gisele Bündchen Pés

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