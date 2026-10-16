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Giulia Be abre álbum de celebrações dos três dias de casamento com herdeiros dos Kennedy; veja

Ao total, nos três dias de celebrações, Giulia usou cinco vestidos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 23:45

Casamento teve até apresentação escola de samba Unidos da Tijuca
Casamento teve até apresentação escola de samba Unidos da Tijuca Crédito: Reprodução | Instagram

O casamento da cantora Giulia Be e de Conor Kennedy, herdeiro da família Kennedy, que teve importante papel na política dos Estados Unidos, deu o que falar e teve até apresentação da escola de samba Unidos da Vila Isabel. Nas redes sociais, Giulia Be compartilhou em seu perfil no Instagram um álbum de fotos da celebração.

Para o matrimônio, ela usou dois vestidos. O primeiro sob medida da marca espanhola YolanCris e o segundo da marca brasileira que já vestiu Beyoncé, PatBo.

Giulia Be abre álbum de festa de casamento

Cantora compartilhou registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
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Ao total, nos três dias de celebrações, Giulia usou cinco vestidos. No momento da benção intimista aos pés do Cristo Redentor, ela elegeu um vestido Calvin Klein inspirado em Carolyn Bessete Kennedy, que era casada com o tio de Conor. Jhon F. Kennedy Jr. Ambos morreram em um acidente aéreo em 1999.

Na cerimônia religiosa na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, para cerca de 200 convidados, realizada no sábado (10), e na festa após a troca de alianças, Giulia escolheu dois vestidos feitos pela estilista Harris Reed.

Conor é dos Estados Unidos, e filho de Robert F. Kennedy Jr., advogado ambientalista e atual secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, sobrinho do presidente John F. Kennedy, assassinado em 1963.

Tags:

Giulia be Conor Kenedy

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