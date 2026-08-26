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Giulia Be revela detalhe do vestido de noiva antes de casamento com herdeiro Kennedy

Cantora mostrou bordados do modelo escolhido para a cerimônia religiosa, marcada para outubro no Rio de Janeiro

Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 17:42

Giulia Be mostrou um pequeno spoiler do vestido de noiva antes do casamento com Conor Kennedy Crédito: Reprodução

Giulia Be está na reta final dos preparativos para o casamento religioso com Conor Kennedy e decidiu dar aos fãs um pequeno gostinho do vestido que usará na cerimônia. A cantora compartilhou registros feitos em um luxuoso ateliê em Barcelona, na Espanha, e mostrou detalhes dos bordados da peça.

Nos stories, Giulia apareceu dentro de um carro e contou que aquela era a última parada em sua jornada pela escolha dos vestidos de casamento. Em seguida, publicou um close do tecido, revelando aplicações prateadas em formato de renda sobre tule.

O registro foi tratado pela própria cantora como um "tiny tiny spoiler", ou seja, um pequeno spoiler do visual que será usado no grande dia.

Giulia Be 1 de 17

Giulia Be e Conor Kennedy já oficializaram a união em uma cerimônia íntima em Los Angeles, nos Estados Unidos, em março deste ano. Agora, o casal prepara uma celebração religiosa para 10 de outubro, no Rio de Janeiro.

A festa deve reunir cerca de 600 convidados na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Giulia e Conor estão juntos desde 2022 e ficaram noivos em agosto de 2024.