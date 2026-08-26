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Giulia Be revela detalhe do vestido de noiva antes de casamento com herdeiro Kennedy

Cantora mostrou bordados do modelo escolhido para a cerimônia religiosa, marcada para outubro no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 17:42

Giulia Be mostrou um pequeno spoiler do vestido de noiva antes do casamento com Conor Kennedy
Giulia Be mostrou um pequeno spoiler do vestido de noiva antes do casamento com Conor Kennedy Crédito: Reprodução

Giulia Be está na reta final dos preparativos para o casamento religioso com Conor Kennedy e decidiu dar aos fãs um pequeno gostinho do vestido que usará na cerimônia. A cantora compartilhou registros feitos em um luxuoso ateliê em Barcelona, na Espanha, e mostrou detalhes dos bordados da peça.

Nos stories, Giulia apareceu dentro de um carro e contou que aquela era a última parada em sua jornada pela escolha dos vestidos de casamento. Em seguida, publicou um close do tecido, revelando aplicações prateadas em formato de renda sobre tule.

O registro foi tratado pela própria cantora como um "tiny tiny spoiler", ou seja, um pequeno spoiler do visual que será usado no grande dia.

Giulia Be

Giulia Be mostrou um pequeno spoiler do vestido de noiva por Reprodução
Giulia Be mostrou um pequeno spoiler do vestido de noiva por Reprodução
Giulia Be mostrou um pequeno spoiler do vestido de noiva por Reprodução
Giulia Be e Conor Kennedy por Reprodução/Instagram
Giulia Be e Conor Kennedy por Reprodução/Instagram
Giulia Be por Reprodução/Instagram
Giulia Be por Reprodução/Instagram
Giulia Be por Reprodução/Instagram
Giulia Be por Reprodução/Instagram
Giulia Be por Reprodução/Instagram
Giulia Be por Reprodução/Instagram
Giulia Be e Conor Kennedy por Reprodução/Instagram
Giulia Be por Reprodução/Instagram
Giulia Be por Reprodução/Instagram
Conor Kennedy, Giulia Be e Lula em 2022 por Reprodução
Giulia Be e Connor Kennedy por Reprodução/Redes Sociais
Giulia Be e Conor Kennedy por Reprodução
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Giulia Be mostrou um pequeno spoiler do vestido de noiva por Reprodução

Giulia Be e Conor Kennedy já oficializaram a união em uma cerimônia íntima em Los Angeles, nos Estados Unidos, em março deste ano. Agora, o casal prepara uma celebração religiosa para 10 de outubro, no Rio de Janeiro.

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A festa deve reunir cerca de 600 convidados na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Giulia e Conor estão juntos desde 2022 e ficaram noivos em agosto de 2024.

Conor é filho de Robert Kennedy Jr., secretário de Saúde dos Estados Unidos, e sobrinho-neto do ex-presidente americano John F. Kennedy.

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