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Giulia Gam relata excesso de medicamentos em tratamento psiquiátrico: ‘Fui excessivamente dopada’

Em entrevista, atriz contou que se sentia dopada com a combinação de remédios, procurou novos profissionais e afirmou que segue em acompanhamento médico

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:00

Giulia Gam relatou que se sentia dopada com a quantidade de medicamentos usados em seu tratamento psiquiátrico
Giulia Gam relatou que se sentia dopada com a quantidade de medicamentos usados em seu tratamento psiquiátrico Crédito: Reprodução

A atriz Giulia Gam fez um alerta sobre o uso de medicamentos durante tratamentos psiquiátricos após relatar que se sentia dopada com a quantidade de remédios que utilizava. Em entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem, ela contou que decidiu buscar outros profissionais depois de perceber que tinha dificuldade para identificar os próprios sentimentos.

Segundo a atriz, a combinação de medicamentos afetava sua percepção emocional e a capacidade de compreender o que estava sentindo. Giulia afirmou que o tratamento precisava ser revisto e defendeu que a prescrição e a retirada de remédios sejam acompanhadas com atenção por profissionais de saúde.

“Fui excessivamente medicada e faço um alerta: a psiquiatria tem que tomar cuidado”, declarou. Ela também ponderou que os medicamentos podem ser importantes em quadros específicos e ajudar a estabilizar pacientes durante crises, mas ressaltou a necessidade de avaliar a continuidade do uso conforme cada caso.

Giulia Gam

Giulia Gam em Boogie Oogie (2014), sua última novela na Globo por João Cotta/TV Globo
Pedro Bial e Giulia Gam com o filho, Theo por Reprodução/Instagram
Giulia Gam na novela "Mandala", sua estreia na TV por Divulgação/TV Globo
Em 'Ti Ti Ti' (2010), novela marcada pelo tom cômico, Giulia Gam deu vida a uma personagem com história delicada, uma mãe que perde um filho e enfrenta um câncer por Renato Rocha Miranda / TV Globo
Em 2003, Giulia Gam roubou a cena na novela 'Mulheres apaixonadas' como a personagem Heloísa, mulher ciumenta que tem um relacionamento com Sergio, papel de Marcello Anthony por Renato Rocha Miranda / TV Globo
Marco Ricca e Giulia Gam dividiram a cena na novela 'Bang bang' (2005) por Kiko Cabral / TV Globo
Maria Padilha, Christiane Torloni e Giulia Gam em 'Mulheres apaixonadas por TV Globo/Divulgação
Em 'A favorita' (2008), Giulia Gam dividiu a cena com Claudia Raia e deu vida à presidiária Diva por Frederico Rozario / TV Globo
Pedro Bial e Giulia Gam com o filho, Theo por Reprodução/Instagram
Giulia Gam por Reprodução/Instagram
Giulia Gam por Reprodução/Instagram
Giulia Gam em Boogie Oogie (2014), sua última novela na Globo por TV Globo/Divulgação
Giulia Gam em Boogie Oogie (2014), sua última novela na Globo por TV Globo/Divulgação
Giulia Gam em entrevista ao programa "Persona" por TV Cultura/ YouTube
Giulia Gam com o filho, Theo Bial por Divulgação
Giulia Gam por Reprodução
Giulia Gam celebra aniversário com o filho, Theo Bial por Reprodução/Instagram
Giulia Gam com Theo Bial, seu filho com Pedro Bial por Reprodução
Giulia Gam prestigia roda de samba de Theo Bial, seu filho com Pedro Bial por Reprodução/Instagram
Pedro Bial e Giulia Gam com o filho, Theo por Reprodução
Giulia Gam celebra aniversário com o filho, Theo Bial por Reprodução/Instagram
Giulia Gam celebra aniversário com o filho, Theo Bial por Reprodução/Instagram
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Giulia Gam em Boogie Oogie (2014), sua última novela na Globo por João Cotta/TV Globo

Giulia contou que procurou uma nova psiquiatra, que, segundo ela, ouviu suas preocupações, além de uma endocrinologista para avaliar questões relacionadas ao metabolismo. A atriz relatou que pediu para rever a medicação porque não se sentia bem com o tratamento anterior.

“Não sabe mais o que é seu e o que não é. E você não decide mais nada porque não sente mais nada”, disse, ao descrever como se sentia naquele período.

De acordo com a artista, o processo de mudança começou em novembro do ano passado. Ela afirmou que continua em acompanhamento médico, mas não utiliza mais os medicamentos que tomava anteriormente. Giulia avaliou que a transição ocorreu mais rapidamente do que imaginava.

O relato reforça a importância de que tratamentos psiquiátricos sejam individualizados e acompanhados por profissionais. Medicamentos não devem ser interrompidos ou ter suas doses alteradas por conta própria: qualquer ajuste precisa ser discutido com o médico responsável, já que a retirada abrupta de algumas substâncias pode provocar efeitos adversos.

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