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Giulia Gam relata excesso de medicamentos em tratamento psiquiátrico: ‘Fui excessivamente dopada’

Em entrevista, atriz contou que se sentia dopada com a combinação de remédios, procurou novos profissionais e afirmou que segue em acompanhamento médico

Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:00

Giulia Gam relatou que se sentia dopada com a quantidade de medicamentos usados em seu tratamento psiquiátrico Crédito: Reprodução

A atriz Giulia Gam fez um alerta sobre o uso de medicamentos durante tratamentos psiquiátricos após relatar que se sentia dopada com a quantidade de remédios que utilizava. Em entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem, ela contou que decidiu buscar outros profissionais depois de perceber que tinha dificuldade para identificar os próprios sentimentos.

Segundo a atriz, a combinação de medicamentos afetava sua percepção emocional e a capacidade de compreender o que estava sentindo. Giulia afirmou que o tratamento precisava ser revisto e defendeu que a prescrição e a retirada de remédios sejam acompanhadas com atenção por profissionais de saúde.

“Fui excessivamente medicada e faço um alerta: a psiquiatria tem que tomar cuidado”, declarou. Ela também ponderou que os medicamentos podem ser importantes em quadros específicos e ajudar a estabilizar pacientes durante crises, mas ressaltou a necessidade de avaliar a continuidade do uso conforme cada caso.

Giulia Gam 1 de 22

Giulia contou que procurou uma nova psiquiatra, que, segundo ela, ouviu suas preocupações, além de uma endocrinologista para avaliar questões relacionadas ao metabolismo. A atriz relatou que pediu para rever a medicação porque não se sentia bem com o tratamento anterior.

“Não sabe mais o que é seu e o que não é. E você não decide mais nada porque não sente mais nada”, disse, ao descrever como se sentia naquele período.

De acordo com a artista, o processo de mudança começou em novembro do ano passado. Ela afirmou que continua em acompanhamento médico, mas não utiliza mais os medicamentos que tomava anteriormente. Giulia avaliou que a transição ocorreu mais rapidamente do que imaginava.