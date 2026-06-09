MACHUCADO

Globo atualiza estado de jornalista José Roberto Burnier após ataque de pitbull

Jornalista recebeu atendimento médico, levou pontos na mão e segue se recuperando em casa

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:07

José Roberto Burnier Crédito: Reprodução/TV Globo

A TV Globo atualizou o estado de saúde do jornalista José Roberto Burnier após ele ser atacado por um pitbull durante um passeio com suas cachorras no último domingo (7).

A informação foi divulgada pelo apresentador César Menezes durante o encerramento do SP2. Segundo ele, Burnier passa bem e se recupera em casa após receber atendimento médico.

Apresentador da Globo é atacado por pitbull: ‘Ele avançou e feriu a mim e a uma das minhas cachorras’ 1 de 11

“Antes de encerrar, um esclarecimento: ontem, José Roberto Burnier foi mordido por um cachorro na rua. Ele recebeu atendimento médico, está se recuperando em casa e, em breve, voltará a fazer companhia para todos nós aqui no SP2”, afirmou César Menezes.

O ataque aconteceu enquanto o jornalista caminhava com seus animais de estimação. Nas redes sociais, Burnier relatou que o pitbull estava sem guia no momento da ocorrência e acabou avançando contra ele e uma de suas cachorras.

Após o incidente, o comunicador foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, onde recebeu atendimento. Segundo o próprio jornalista, foram necessários quatro pontos em uma das mãos, além de curativos em outros ferimentos.

“O preço da irresponsabilidade. Eu e meus cachorros fomos atacados por um pitbull sem guia. Ele avançou e nos feriu, a mim e a uma das minhas cachorras”, escreveu.

Burnier aproveitou o relato para alertar sobre a importância do cumprimento das normas de segurança para circulação de animais em locais públicos. O jornalista destacou que a legislação determina o uso de guia para cães e exige focinheira em determinadas raças consideradas de maior porte ou potencial ofensivo.

“É lamentável que certos donos de cachorros achem que podem sair na rua sem guia. Muitos simplesmente não respeitam a lei, e o resultado pode colocar em risco a vida de pessoas e de outros animais”, afirmou.