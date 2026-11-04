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Globo aumenta espaço de Mau Mau e Felipe em Quem Ama Cuida após sucesso do casal

Personagens vividos por João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli terão mais cenas na novela das nove; primeiro beijo dos dois ultrapassou 10 milhões de visualizações nas redes sociais da emissora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 21:25

Mau Mau e Felipe ganharão mais espaço em Quem Ama Cuida após repercussão do casal nas redes sociais
Mau Mau e Felipe ganharão mais espaço em Quem Ama Cuida após repercussão do casal nas redes sociais Crédito: Divulgação/TV Globo

O sucesso de Mau Mau e Felipe em Quem Ama Cuida deve render ainda mais espaço para o casal na novela das nove da Globo. Após a repercussão das cenas protagonizadas por João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli, a emissora decidiu ampliar o tempo de tela dos personagens nos próximos capítulos, segundo informações da Folha de S.Paulo.

A história dos dois, no entanto, terá alguns obstáculos. Mau Mau e Felipe vão se afastar temporariamente depois que vier à tona o segredo de que Mau Mau é irmão de Adriana (Letícia Colin). Antes da separação, os personagens ainda protagonizarão uma nova cena de carinho.

Felipe e Mau

Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
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Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução

O afastamento não deve durar para sempre. Com a saudade e os sentimentos ainda presentes, os dois vão decidir conversar e tentar resolver as diferenças.

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O investimento na trama acompanha os números alcançados pelo casal nas plataformas digitais. O vídeo do primeiro beijo de Mau Mau e Felipe ultrapassou 10 milhões de visualizações nas redes sociais da Globo.

Segundo a publicação, o engajamento dos personagens já é o maior entre os casais das novelas atualmente no ar. A repercussão também coincide com a recuperação de audiência de Quem Ama Cuida, que voltou a registrar cerca de 25 pontos na Grande São Paulo.

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