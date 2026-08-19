Globo avalia colocar Ticiane Pinheiro no Encontro, diz colunista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15:24
Ticiane Pinheiro estreia na Globo no Dança dos Famosos, quadro de competição do Domingão com Huck, mas roda dos bastidores que a emissora tem um planejamento maior para a apresentadora nas manhãs da TV aberta até agosto de 2027.
Segundo o colunista LoBianco, do portal iG, em uma primeira possibilidade, Ticiane integraria o novo elenco do É de Casa, a partir de abril do próximo ano.
Ticiane Pinheiro
A segunda possibilidade é abrir espaço para a jornalista no Encontro, com possibilidade de liderar uma reformulação do programa prevista para o segundo semestre de 2027, caso o público responda bem à sua presença.
Ainda de acordo com o colunista, está definido que ela atuará como substituta de Patrícia Poeta durante as ausências da apresentadora, sejam férias, folgas ou outros impedimentos.
Inclusive, Patrícia já exerceu o mesmo papel durante o comando de Fátima Bernardes. O processo visa familiarizar o público com o rosto de Ticiane na programação diária da emissora.
Segundo Lo Bianco, até o final do ano, a Globo deve se reunir com a apresentadora para ouvir sua opinião sobre os próximos passos.
Ticiane já tinha manifestado que deseja comandar um programa com plateia, em entrevista ao portal LeoDias.