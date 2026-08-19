SAIBA DETALHES

Globo avalia colocar Ticiane Pinheiro no Encontro, diz colunista

Apresentadora já ocuparia o lugar de Patrícia Poeta em casos de folgas, férias e outros impedimentos

Felipe Sena

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15:24

Ticiane Pinheiro pode ser cotada para programção matinal da TV Globo Crédito: Reprodução | Instagram

Ticiane Pinheiro estreia na Globo no Dança dos Famosos, quadro de competição do Domingão com Huck, mas roda dos bastidores que a emissora tem um planejamento maior para a apresentadora nas manhãs da TV aberta até agosto de 2027.

Segundo o colunista LoBianco, do portal iG, em uma primeira possibilidade, Ticiane integraria o novo elenco do É de Casa, a partir de abril do próximo ano.

Ticiane Pinheiro 1 de 21

A segunda possibilidade é abrir espaço para a jornalista no Encontro, com possibilidade de liderar uma reformulação do programa prevista para o segundo semestre de 2027, caso o público responda bem à sua presença.

Ainda de acordo com o colunista, está definido que ela atuará como substituta de Patrícia Poeta durante as ausências da apresentadora, sejam férias, folgas ou outros impedimentos.

Inclusive, Patrícia já exerceu o mesmo papel durante o comando de Fátima Bernardes. O processo visa familiarizar o público com o rosto de Ticiane na programação diária da emissora.

Segundo Lo Bianco, até o final do ano, a Globo deve se reunir com a apresentadora para ouvir sua opinião sobre os próximos passos.