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Globo bate o martelo sobre programa de Eliana e prepara volta de Márcio Garcia, diz colunista

Segundo Alessandro Lo-Bianco, emissora decidiu tirar o dominical do ar em dezembro e prepara novo projeto para o apresentador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:14

Após nove meses, Eliana pode perderespaço na Globo para novo programa de Márcio Garcia, diz colunista
Após nove meses, Eliana pode perderespaço na Globo para novo programa de Márcio Garcia, diz colunista Crédito: Divulgação/Reprodução

O ‘Em Família com Eliana’ pode estar com os dias contados na Globo. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, a emissora teria decidido encerrar o dominical após apenas nove meses no ar. A última edição, ainda de acordo com ele, está prevista para dezembro.

O CORREIO procurou a TV Globo para confirmar a informação sobre o encerramento do programa e os possíveis novos projetos envolvendo Eliana e Márcio Garcia, mas ainda aguarda um posicionamento da emissora.

Lo-Bianco afirmou que “o martelo foi batido de uma forma muito dura e muito pesada” e relacionou a decisão ao retorno de Márcio Garcia ao Grupo Globo.

Segundo o colunista, a emissora teria decidido aproveitar novamente um formato semelhante ao que o apresentador comandou no ‘Tamanho Família’, exibido entre 2016 e 2019. A nova atração, porém, não seria exibida na TV Globo, mas estaria sendo desenvolvida para o Multishow e o Globoplay.

Em Família com Eliana

Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
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Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
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Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino

“A Globo resolveu agora pegar o formato do programa da Eliana, que é game-show com duelos entre familiares e devolver para o Márcio”, disse Lo-Bianco.

Ainda segundo o colunista, a justificativa para o fim do programa de Eliana estaria justamente na semelhança entre os dois formatos. A avaliação nos bastidores, conforme relatado por ele, é de que as atrações ficariam muito parecidas.

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E Eliana?

O fim do ‘Em Família’ não significaria, necessariamente, uma saída de Eliana da Globo. De acordo com Lo-Bianco, a emissora estaria planejando uma nova atração para a apresentadora em 2027. “A partir de dezembro, acabou o ‘Em Família com Eliana’. Acabou Eliana? Não”, afirmou o colunista.

Segundo ele, a avaliação seria de que o programa atual não alcançou os resultados esperados e poderia estar prejudicando a imagem da apresentadora. A ideia, portanto, seria colocar Eliana novamente no ar em abril de 2027 com um projeto considerado mais alinhado ao seu perfil.

Retorno de Márcio Garcia

Márcio Garcia está previsto para retornar ao Grupo Globo em outubro, após quatro anos. O apresentador já comandou atrações como ‘Tamanho Família’ e ‘The Voice Kids’ na emissora.

De acordo com Lo-Bianco, o novo projeto terá elementos de game show e disputas entre familiares e será disponibilizado no Multishow e no Globoplay.

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