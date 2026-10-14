NOVELA

Globo cancela capítulo de 'Quem Ama Cuida' para exibir debate entre Lula e Flávio Bolsonaro; veja data

Novela das nove não será exibida; encontro entre os presidenciáveis terá mediação de César Tralli

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13:17

‘Quem Ama Cuida’: Adriana vira sócia da joalheria, anuncia auditoria e deixa Pilar em alerta Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo vai suspender a exibição de 'Quem Ama Cuida' na sexta-feira, 23 de outubro, para transmitir o debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026. Com a mudança na programação, a novela das nove terá um capítulo a menos naquela semana.

A alteração foi confirmada nos resumos oficiais da trama, divulgados pela emissora na terça-feira (13). Na data, o horário habitualmente ocupado pela produção será destinado ao encontro entre os dois presidenciáveis.

Adriana assume novo posto em ‘Quem Ama Cuida 1 de 4

O debate está previsto para começar após o Jornal Nacional e terá César Tralli como mediador. Antes do confronto, a Globo também programou entrevistas individuais com os candidatos.

As conversas serão conduzidas pela jornalista Renata Lo Prete. Lula será entrevistado na quinta-feira (15), enquanto Flávio Bolsonaro participará da sabatina na sexta-feira (16).

A novela já havia passado por uma situação semelhante no início do mês. Em 1º de outubro, a emissora pretendia substituir um capítulo de 'Quem Ama Cuida' pelo debate entre os candidatos à Presidência no primeiro turno.

A transmissão, prevista para as 21h30, acabou cancelada depois que Lula e Flávio Bolsonaro anunciaram que não participariam do encontro.