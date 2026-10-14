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Globo cancela capítulo de 'Quem Ama Cuida' para exibir debate entre Lula e Flávio Bolsonaro; veja data

Novela das nove não será exibida; encontro entre os presidenciáveis terá mediação de César Tralli

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13:17

‘Quem Ama Cuida’: Adriana vira sócia da joalheria, anuncia auditoria e deixa Pilar em alerta
‘Quem Ama Cuida’: Adriana vira sócia da joalheria, anuncia auditoria e deixa Pilar em alerta Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo vai suspender a exibição de 'Quem Ama Cuida' na sexta-feira, 23 de outubro, para transmitir o debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026. Com a mudança na programação, a novela das nove terá um capítulo a menos naquela semana.

A alteração foi confirmada nos resumos oficiais da trama, divulgados pela emissora na terça-feira (13). Na data, o horário habitualmente ocupado pela produção será destinado ao encontro entre os dois presidenciáveis.

Adriana assume novo posto em ‘Quem Ama Cuida

Adriana assume novo posto em ‘Quem Ama Cuida por Reprodução/TV Globo
Adriana assume novo posto em ‘Quem Ama Cuida por Reprodução/TV Globo
Adriana assume novo posto em ‘Quem Ama Cuida por Reprodução/TV Globo
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Adriana assume novo posto em ‘Quem Ama Cuida por Reprodução/TV Globo

O debate está previsto para começar após o Jornal Nacional e terá César Tralli como mediador. Antes do confronto, a Globo também programou entrevistas individuais com os candidatos.

As conversas serão conduzidas pela jornalista Renata Lo Prete. Lula será entrevistado na quinta-feira (15), enquanto Flávio Bolsonaro participará da sabatina na sexta-feira (16).

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A novela já havia passado por uma situação semelhante no início do mês. Em 1º de outubro, a emissora pretendia substituir um capítulo de 'Quem Ama Cuida' pelo debate entre os candidatos à Presidência no primeiro turno.

A transmissão, prevista para as 21h30, acabou cancelada depois que Lula e Flávio Bolsonaro anunciaram que não participariam do encontro.

Flávio comunicou sua ausência após decisões judiciais modificarem as regras inicialmente estabelecidas para o debate. Na ocasião, a Globo justificou o cancelamento alegando insegurança jurídica e interferência indevida na organização do evento.

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