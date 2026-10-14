Globo cancela capítulo de 'Quem Ama Cuida' para exibir debate entre Lula e Flávio Bolsonaro; veja data

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Fernanda Varela
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13:17
A Globo vai suspender a exibição de 'Quem Ama Cuida' na sexta-feira, 23 de outubro, para transmitir o debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026. Com a mudança na programação, a novela das nove terá um capítulo a menos naquela semana.
A alteração foi confirmada nos resumos oficiais da trama, divulgados pela emissora na terça-feira (13). Na data, o horário habitualmente ocupado pela produção será destinado ao encontro entre os dois presidenciáveis.
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O debate está previsto para começar após o Jornal Nacional e terá César Tralli como mediador. Antes do confronto, a Globo também programou entrevistas individuais com os candidatos.
As conversas serão conduzidas pela jornalista Renata Lo Prete. Lula será entrevistado na quinta-feira (15), enquanto Flávio Bolsonaro participará da sabatina na sexta-feira (16).
A novela já havia passado por uma situação semelhante no início do mês. Em 1º de outubro, a emissora pretendia substituir um capítulo de 'Quem Ama Cuida' pelo debate entre os candidatos à Presidência no primeiro turno.
A transmissão, prevista para as 21h30, acabou cancelada depois que Lula e Flávio Bolsonaro anunciaram que não participariam do encontro.
Flávio comunicou sua ausência após decisões judiciais modificarem as regras inicialmente estabelecidas para o debate. Na ocasião, a Globo justificou o cancelamento alegando insegurança jurídica e interferência indevida na organização do evento.