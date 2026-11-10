TELEVISÃO

Globo censura primeira cena íntima de Mau Mau e Felipe em 'Quem Ama Cuida' e revolta fãs

Momento que marcaria a primeira vez do casal gay foi interrompido antes de mostrar a intimidade dos personagens

Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 22:20

Globo interrompe cena íntima de Mau Mau e Felipe, mas exibe momento de casal hétero e gera críticas Crédito: Reprodução/TV Globo

A primeira cena íntima de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) em 'Quem Ama Cuida' não foi exibida como parte do público esperava. No capítulo desta terça-feira (10), a TV Globo mostrou a aproximação dos personagens, mas interrompeu a sequência justamente quando o casal começava a viver um momento mais íntimo. A decisão provocou frustração entre espectadores nas redes sociais.

Na sequência, os dois aparecem passeando pelo apartamento até chegarem ao quarto. O clima fica mais próximo e os personagens começam a trocar carinhos. Quando a situação esquenta, porém, Mau Mau apaga a luz, e a cena é cortada pela edição.

a construção lindíssima da primeira vez do Mau Mau com o Felipe indo pro ralo quando apaga a luz #QuemAmaCuida https://t.co/55GvSWU0ut — Matheus (@matheuscaseca) November 11, 2026

A repercussão negativa ganhou força porque, logo depois, a novela exibiu uma sequência de intimidade entre Adriana (Letícia Colin) e Pedro (Chay Suede). Na cena, o casal heterossexual aparece junto pela manhã, em um momento de proximidade, com Pedro chegando a tirar a roupa.

Felipe e Mau 1 de 9

A diferença na abordagem foi apontada por fãs do casal, conhecido nas redes sociais como Malipe, como um tratamento desigual entre relacionamentos homoafetivos e heterossexuais. Parte do público esperava uma representação delicada, sem conteúdo explícito, mas que mostrasse o desenvolvimento da intimidade entre os personagens.

“É uma vergonha a Globo ter feito isso com Malipe”, reclamou um internauta. “Quando é entre héteros, pode”, questionou outro.

Mais adiante, o capítulo voltou a mostrar Mau Mau. O personagem aparece sentado à mesa, com expressão sonolenta, em uma sequência que sugere que ele e Felipe passaram a noite juntos.