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Globo censura primeira cena íntima de Mau Mau e Felipe em 'Quem Ama Cuida' e revolta fãs

Momento que marcaria a primeira vez do casal gay foi interrompido antes de mostrar a intimidade dos personagens

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 22:20

Globo interrompe cena íntima de Mau Mau e Felipe, mas exibe momento de casal hétero e gera críticas
Globo interrompe cena íntima de Mau Mau e Felipe, mas exibe momento de casal hétero e gera críticas Crédito: Reprodução/TV Globo

A primeira cena íntima de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) em 'Quem Ama Cuida' não foi exibida como parte do público esperava. No capítulo desta terça-feira (10), a TV Globo mostrou a aproximação dos personagens, mas interrompeu a sequência justamente quando o casal começava a viver um momento mais íntimo. A decisão provocou frustração entre espectadores nas redes sociais.

Na sequência, os dois aparecem passeando pelo apartamento até chegarem ao quarto. O clima fica mais próximo e os personagens começam a trocar carinhos. Quando a situação esquenta, porém, Mau Mau apaga a luz, e a cena é cortada pela edição.

A repercussão negativa ganhou força porque, logo depois, a novela exibiu uma sequência de intimidade entre Adriana (Letícia Colin) e Pedro (Chay Suede). Na cena, o casal heterossexual aparece junto pela manhã, em um momento de proximidade, com Pedro chegando a tirar a roupa.

Felipe e Mau

Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
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Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução

A diferença na abordagem foi apontada por fãs do casal, conhecido nas redes sociais como Malipe, como um tratamento desigual entre relacionamentos homoafetivos e heterossexuais. Parte do público esperava uma representação delicada, sem conteúdo explícito, mas que mostrasse o desenvolvimento da intimidade entre os personagens.

“É uma vergonha a Globo ter feito isso com Malipe”, reclamou um internauta. “Quando é entre héteros, pode”, questionou outro.

Mais adiante, o capítulo voltou a mostrar Mau Mau. O personagem aparece sentado à mesa, com expressão sonolenta, em uma sequência que sugere que ele e Felipe passaram a noite juntos.

Apesar dessa indicação, a ausência de uma cena mais desenvolvida entre os dois provocou questionamentos sobre os critérios utilizados pela direção e pela edição da novela.

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