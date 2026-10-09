SEGUNDO COLUNISTA

Globo cogita mudança no Jornal Nacional e pode acabar com tradição de 57 anos

Emissora estaria estudando avaliar apresentadores a cada cinco anos e abrir caminho para mudanças na bancada, segundo colunista

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 13:18

César Tralli, apresentador do Jornal Nacional Crédito: Reprodução/Globo

A Globo estuda mudar uma tradição do "Jornal Nacional" que atravessou décadas: a permanência dos apresentadores na bancada por longos períodos. Segundo informações divulgadas pelo colunista Alessandro Lo-Bianco no site iG, a emissora voltou a discutir a possibilidade de acabar com a chamada "cadeira cativa" no principal telejornal do país e avaliar os âncoras a cada cinco anos.

A proposta não significaria uma troca obrigatória de apresentadores ao fim desse período. A ideia seria estabelecer um intervalo para avaliar a permanência dos jornalistas, com a possibilidade de renovar a titularidade ou promover mudanças na bancada, conforme os critérios internos da emissora.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro 1 de 11

De acordo com o colunista, a intenção é permitir que a direção tenha liberdade para substituir um âncora quando ele deixar de corresponder às "exigências editoriais" do telejornal. Caso a proposta avance, a mudança representaria uma nova abordagem para a escolha dos profissionais que ocupam uma das posições mais tradicionais do jornalismo brasileiro.

Cesar Tralli entra no contexto das discussões

A possível mudança voltou a ser comentada em meio às avaliações sobre o desempenho de Cesar Tralli em entrevistas com candidatos à Presidência da República. Segundo o Purepeople, o jornalista teria recebido avaliações negativas nos bastidores após as conversas com os presidenciáveis.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026 1 de 6

Tralli também estava previsto para mediar um debate presidencial que acabou cancelado na última quinta-feira (1º). O encontro não ocorreu após impasses envolvendo a participação dos candidatos e a organização do evento.

Apesar das discussões sobre a bancada, o jornalista comandou a cobertura especial da apuração dos votos no domingo (4), ao lado da comentarista Renata Lo Prete.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026 1 de 32