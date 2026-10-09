Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo cogita mudança no Jornal Nacional e pode acabar com tradição de 57 anos

Emissora estaria estudando avaliar apresentadores a cada cinco anos e abrir caminho para mudanças na bancada, segundo colunista

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 13:18

César Tralli, apresentador do Jornal Nacional
César Tralli, apresentador do Jornal Nacional Crédito: Reprodução/Globo

A Globo estuda mudar uma tradição do "Jornal Nacional" que atravessou décadas: a permanência dos apresentadores na bancada por longos períodos. Segundo informações divulgadas pelo colunista Alessandro Lo-Bianco no site iG, a emissora voltou a discutir a possibilidade de acabar com a chamada "cadeira cativa" no principal telejornal do país e avaliar os âncoras a cada cinco anos.

A proposta não significaria uma troca obrigatória de apresentadores ao fim desse período. A ideia seria estabelecer um intervalo para avaliar a permanência dos jornalistas, com a possibilidade de renovar a titularidade ou promover mudanças na bancada, conforme os critérios internos da emissora.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução
César Tralli e Rafa Justus por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli e Ticiane Pinheiro curtem férias na Bahia por Reprodução/ Instagram
1 de 11
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram

De acordo com o colunista, a intenção é permitir que a direção tenha liberdade para substituir um âncora quando ele deixar de corresponder às "exigências editoriais" do telejornal. Caso a proposta avance, a mudança representaria uma nova abordagem para a escolha dos profissionais que ocupam uma das posições mais tradicionais do jornalismo brasileiro.

Cesar Tralli entra no contexto das discussões

A possível mudança voltou a ser comentada em meio às avaliações sobre o desempenho de Cesar Tralli em entrevistas com candidatos à Presidência da República. Segundo o Purepeople, o jornalista teria recebido avaliações negativas nos bastidores após as conversas com os presidenciáveis.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais
Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais, com cerca de 524 mil votos por Reprodução/Redes Sociais
Mario Frias (PL) recebeu 91.403 votos nas eleições de 2026, sendo reeleito deputado federal por São Paulo por Reprodução
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi eleto deputado federal de São Paulo com 187.743 votos por Divulgação
Danrlei (PSD) recebeu 105.079 votos nas eleições de 2026 e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos  por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

Tralli também estava previsto para mediar um debate presidencial que acabou cancelado na última quinta-feira (1º). O encontro não ocorreu após impasses envolvendo a participação dos candidatos e a organização do evento.

Apesar das discussões sobre a bancada, o jornalista comandou a cobertura especial da apuração dos votos no domingo (4), ao lado da comentarista Renata Lo Prete.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Procurada pelo Purepeople na manhã desta sexta-feira (9), a assessoria da Globo ainda não havia respondido até a publicação da reportagem.

Leia mais

Imagem - Campeão do BBB e ex-A Fazenda entram na mira do MP por suspeita de divulgar bets ilegais

Campeão do BBB e ex-A Fazenda entram na mira do MP por suspeita de divulgar bets ilegais

Imagem - Vai tomar uma cervejinha? 5 dicas para curtir com equilíbrio e aproveitar cada gole

Vai tomar uma cervejinha? 5 dicas para curtir com equilíbrio e aproveitar cada gole

Imagem - Herdeiros de Pelé não viram a cor da herança quase 3 anos após a morte do Rei do Futebol; imóveis vão a leilão

Herdeiros de Pelé não viram a cor da herança quase 3 anos após a morte do Rei do Futebol; imóveis vão a leilão

Tags:

César Tralli Jornal Nacional

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Mãe é quem percebe que alguma coisa está errada mesmo quando o filho insiste que está tudo bem' - a reflexão inspirada em Erich Fromm sobre o amor materno

Frase do dia da Filosofia: 'Mãe é quem percebe que alguma coisa está errada mesmo quando o filho insiste que está tudo bem' - a reflexão inspirada em Erich Fromm sobre o amor materno
Imagem - 4 signos podem resolver hoje o que estavam empurrando há semanas e entrar no fim de semana mais leves

4 signos podem resolver hoje o que estavam empurrando há semanas e entrar no fim de semana mais leves
Imagem - Campeão do BBB e ex-A Fazenda entram na mira do MP por suspeita de divulgar bets ilegais

Campeão do BBB e ex-A Fazenda entram na mira do MP por suspeita de divulgar bets ilegais