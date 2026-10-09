Globo cogita mudança no Jornal Nacional e pode acabar com tradição de 57 anos

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Giuliana Mancini
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 13:18
A Globo estuda mudar uma tradição do "Jornal Nacional" que atravessou décadas: a permanência dos apresentadores na bancada por longos períodos. Segundo informações divulgadas pelo colunista Alessandro Lo-Bianco no site iG, a emissora voltou a discutir a possibilidade de acabar com a chamada "cadeira cativa" no principal telejornal do país e avaliar os âncoras a cada cinco anos.
A proposta não significaria uma troca obrigatória de apresentadores ao fim desse período. A ideia seria estabelecer um intervalo para avaliar a permanência dos jornalistas, com a possibilidade de renovar a titularidade ou promover mudanças na bancada, conforme os critérios internos da emissora.
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro
De acordo com o colunista, a intenção é permitir que a direção tenha liberdade para substituir um âncora quando ele deixar de corresponder às "exigências editoriais" do telejornal. Caso a proposta avance, a mudança representaria uma nova abordagem para a escolha dos profissionais que ocupam uma das posições mais tradicionais do jornalismo brasileiro.
Cesar Tralli entra no contexto das discussões
A possível mudança voltou a ser comentada em meio às avaliações sobre o desempenho de Cesar Tralli em entrevistas com candidatos à Presidência da República. Segundo o Purepeople, o jornalista teria recebido avaliações negativas nos bastidores após as conversas com os presidenciáveis.
Famosos que se elegeram nas Eleições 2026
Tralli também estava previsto para mediar um debate presidencial que acabou cancelado na última quinta-feira (1º). O encontro não ocorreu após impasses envolvendo a participação dos candidatos e a organização do evento.
Apesar das discussões sobre a bancada, o jornalista comandou a cobertura especial da apuração dos votos no domingo (4), ao lado da comentarista Renata Lo Prete.
Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026
Procurada pelo Purepeople na manhã desta sexta-feira (9), a assessoria da Globo ainda não havia respondido até a publicação da reportagem.