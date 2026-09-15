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Globo confirma elenco de 'Avenida Brasil 2' com reencontros e novos personagens; veja os 18 nomes anunciados

Novela que virou fenômeno em 2012 terá atores da produção original e novidades; estreia está prevista para janeiro de 2027

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 14:46

Adriana Esteves e Débora Falabella estarão em 'Avenida Brasil 2'
Adriana Esteves e Débora Falabella estarão em 'Avenida Brasil 2' Crédito: Estevam Avellar/TV Globo

A novela que parou o Brasil em 2012 está prestes a ganhar uma continuação, e a Globo finalmente começou a revelar quem estará em 'Avenida Brasil 2'. A emissora confirmou nesta terça-feira (15) 18 nomes que farão parte da nova produção, incluindo atores que marcaram a primeira versão e artistas que chegam para renovar a história.

Entre os retornos mais aguardados, estão Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond. Os quatro voltarão aos papéis que ajudaram a transformar a novela de João Emanuel Carneiro em um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira.

Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2

Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Globo/Reprodução/Instagram
Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Globo/Reprodução/Instagram
Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Globo/Reprodução/Instagram
Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Globo/Reprodução/Instagram
Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Globo/Reprodução/Instagram
Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Globo/Reprodução/Instagram
Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Globo/Reprodução/Instagram
Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Globo/Reprodução/Instagram
Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Globo/Reprodução/Instagram
Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Globo/Reprodução/Instagram
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Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Globo/Reprodução/Instagram
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Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Globo/Reprodução/Instagram
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Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Globo/Reprodução/Instagram

A nova versão está prevista para ocupar a faixa das 21h depois de 'Quem Ama Cuida', atualmente no ar, com estreia programada para janeiro de 2027.

Quem está de volta?

Adriana Esteves retornará como Carminha, enquanto Débora Falabella novamente interpretará Nina. Murilo Benício e Cauã Reymond também estarão na trama como Tufão e Jorginho.

A lista de reencontros ainda inclui Eliane Giardini, que voltará como Muricy, e Marcos Caruso, novamente no papel de Leleco. Letícia Isnard também retorna como Ivana. Juliano Cazarré reviverá Adauto, personagem que marcou sua trajetória na primeira novela. Karol Lannes também estará de volta à história como Ágata, filha de Carminha.

Karol Lannes

Karol Lannes por Reprodução/Redes Sociais
Karol Lannes por Reprodução/Instagram
Ana Karolina Lannes em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Karol Lannes por Reprodução/Instagram
Karol Lannes por Reprodução/Redes Sociais
Karol Lannes por Reprodução/Instagram
Karol Lannes por Reprodução/Instagram
Karol Lannes por Reprodução/Instagram
Karol Lannes na novela "Avenida Brasil" por Reprodução/Arquivo/Globo
Karol Lannes por Reprodução/Instagram
Karol Lannes por Reprodução/Instagram
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Karol Lannes por Reprodução/Redes Sociais
Karol Lannes por Reprodução/Redes Sociais
Karol Lannes por Reprodução/Redes Sociais
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Karol Lannes por Reprodução/Instagram
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Karol Lannes por Reprodução/Redes Sociais

Cris Vianna completa o grupo de atores que participaram da produção original. Em 2012, ela interpretou Dagmar, mãe de Leandro, personagem vivido por Thiago Martins.

Novos nomes entram para a trama

Além dos reencontros, 'Avenida Brasil 2' terá oito atores que não fizeram parte da novela original. Jéssica Ellen, Thalita Carauta, Thomás Aquino e Thiago Rodrigues estão entre as novidades anunciadas pela Globo. Drico Alves, Ernani Moraes, Ravel Andrade e Roberto Bomfim completam o elenco divulgado até agora.

Os personagens que serão interpretados pelos novos integrantes ainda não foram revelados oficialmente pela emissora.

Avenida Brasil

Veja por onde andam as crianças de Avenida Brasil por Reprodução
Julia Farias na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Gabriella Saraivah em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
João Fernandes em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
João Fernandes com o filho Nicolas por Reprodução
Jottapê em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Jottapê é casado e tem dois filhos por Reprodução
Bernardo Simões em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Roberta Piragibe em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Roberta Piragibe em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Julia Farias na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Pedro Paulo Pedral na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Veja por onde andam as crianças de Avenida Brasil por Reprodução
Duda Wendling na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Duda Wendling na época de "Avenida Brasil" por Reprodução
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Veja por onde andam as crianças de Avenida Brasil por Reprodução

Quem ficou de fora?

A primeira lista divulgada pela Globo também chamou atenção pelas ausências. Heloísa Périssé, que interpretou Monalisa na novela de 2012, não apareceu entre os nomes confirmados, embora já tenha sido apontada como possível integrante da continuação.

Outros atores importantes da produção original também não foram anunciados até o momento. É o caso de Isis Valverde, que viveu Suelen, Débora Nascimento, intérprete de Tessália, além de Alexandre Borges, Carolina Ferraz, Camila Morgado, Nathalia Dill e José Loreto.

Por enquanto, a Globo confirmou apenas os 18 nomes anunciados nas redes sociais. Novos integrantes ainda podem ser divulgados até o início das gravações.

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Avenida Brasil 2

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