TELEVISÃO

Globo confirma elenco de 'Avenida Brasil 2' com reencontros e novos personagens; veja os 18 nomes anunciados

Novela que virou fenômeno em 2012 terá atores da produção original e novidades; estreia está prevista para janeiro de 2027

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 14:46

Adriana Esteves e Débora Falabella estarão em 'Avenida Brasil 2' Crédito: Estevam Avellar/TV Globo

A novela que parou o Brasil em 2012 está prestes a ganhar uma continuação, e a Globo finalmente começou a revelar quem estará em 'Avenida Brasil 2'. A emissora confirmou nesta terça-feira (15) 18 nomes que farão parte da nova produção, incluindo atores que marcaram a primeira versão e artistas que chegam para renovar a história.

Entre os retornos mais aguardados, estão Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond. Os quatro voltarão aos papéis que ajudaram a transformar a novela de João Emanuel Carneiro em um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira.

Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 1 de 22

A nova versão está prevista para ocupar a faixa das 21h depois de 'Quem Ama Cuida', atualmente no ar, com estreia programada para janeiro de 2027.

Quem está de volta?

Adriana Esteves retornará como Carminha, enquanto Débora Falabella novamente interpretará Nina. Murilo Benício e Cauã Reymond também estarão na trama como Tufão e Jorginho.

A lista de reencontros ainda inclui Eliane Giardini, que voltará como Muricy, e Marcos Caruso, novamente no papel de Leleco. Letícia Isnard também retorna como Ivana. Juliano Cazarré reviverá Adauto, personagem que marcou sua trajetória na primeira novela. Karol Lannes também estará de volta à história como Ágata, filha de Carminha.

Karol Lannes 1 de 26

Cris Vianna completa o grupo de atores que participaram da produção original. Em 2012, ela interpretou Dagmar, mãe de Leandro, personagem vivido por Thiago Martins.

Novos nomes entram para a trama

Além dos reencontros, 'Avenida Brasil 2' terá oito atores que não fizeram parte da novela original. Jéssica Ellen, Thalita Carauta, Thomás Aquino e Thiago Rodrigues estão entre as novidades anunciadas pela Globo. Drico Alves, Ernani Moraes, Ravel Andrade e Roberto Bomfim completam o elenco divulgado até agora.

Os personagens que serão interpretados pelos novos integrantes ainda não foram revelados oficialmente pela emissora.

Avenida Brasil 1 de 15

Quem ficou de fora?

A primeira lista divulgada pela Globo também chamou atenção pelas ausências. Heloísa Périssé, que interpretou Monalisa na novela de 2012, não apareceu entre os nomes confirmados, embora já tenha sido apontada como possível integrante da continuação.

Outros atores importantes da produção original também não foram anunciados até o momento. É o caso de Isis Valverde, que viveu Suelen, Débora Nascimento, intérprete de Tessália, além de Alexandre Borges, Carolina Ferraz, Camila Morgado, Nathalia Dill e José Loreto.