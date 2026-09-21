NOVELA

Globo consulta elenco antes de confirmar Juliano Cazarré em 'Avenida Brasil 2'; entenda motivo

Ator voltará a interpretar Adauto na continuação da novela, prevista para 2027; emissora teria procurado colegas após polêmica envolvendo curso de empoderamento masculino

Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:42

Evento de Juliano Cazarré cobra até R$ 4.997 e vira assunto nas redes Crédito: Divulgação

A Globo consultou integrantes do elenco de “Avenida Brasil 2” antes de confirmar Juliano Cazarré na continuação da novela de João Emanuel Carneiro. Segundo informações da Folha de S.Paulo reproduzidas pelo iG, a emissora quis saber se a presença do ator poderia provocar algum desconforto nos bastidores após as críticas que ele recebeu nos últimos meses.

Até o momento, nenhum dos profissionais escalados teria manifestado resistência em trabalhar com Cazarré. Com isso, o ator seguirá no projeto e voltará a viver Adauto, personagem que interpretou na primeira “Avenida Brasil”, exibida em 2012. A nova novela tem estreia prevista para 25 de janeiro de 2027.

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos 1 de 20

A decisão teria sido tomada após a repercussão envolvendo um curso de empoderamento masculino criado por Juliano Cazarré. O projeto provocou críticas públicas, inclusive de colegas de profissão.

Diante da situação, a Globo teria procurado integrantes da nova novela antes de fechar a participação do ator. Apesar de possíveis divergências pessoais, nenhum profissional consultado teria apresentado objeção à escalação.

Ainda segundo as informações divulgadas, Cazarré é elogiado nos bastidores pelo comportamento profissional e pela forma educada como se relaciona com colegas e equipes. O ator também não teria o hábito de abordar política ou expor suas opiniões pessoais durante os trabalhos.

Adauto estará de volta

Cazarré retomará um dos personagens que marcaram sua trajetória na televisão. Em “Avenida Brasil”, Adauto fazia parte do núcleo do Divino e ganhou destaque pelo tom cômico.

Depois da novela de 2012, o ator passou a aparecer com frequência nos folhetins da Globo. Seu trabalho mais recente no gênero foi “Três Graças”, de 2025.

Cazarré mantém contrato de longo prazo com a emissora, com vínculo válido até 2029, conforme informação divulgada em março.