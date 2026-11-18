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Giuliana Mancini
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09:47
A Globo precisou mudar os planos para um dos personagens de "Avenida Brasil 2" após a proibição das bets no Brasil. Adauto, interpretado por Juliano Cazarré, teria uma trama envolvendo o vício em apostas on-line, mas a emissora decidiu alterar a abordagem para evitar que a história ficasse desatualizada antes mesmo da estreia da novela.
Segundo informações de Gabriel Vaquer na Folha de S.Paulo, a ideia inicial era mostrar o personagem jogando no chamado "tigrinho", com consequências negativas para sua vida financeira. A história também serviria para abordar os impactos desse tipo de jogo entre a população mais pobre.
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Com a mudança, Adauto terá outros problemas financeiros ao longo da continuação, incluindo falta de dinheiro e endividamento. O personagem também continuará responsável por parte do alívio cômico da produção.
O tema das apostas, no entanto, não será completamente retirado da novela. A Globo pretende mantê-lo no núcleo dos jogadores do Divino FC, com uma abordagem mais relacionada ao universo dos boleiros.
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A discussão sobre o vício em jogos de azar também aparece em "Quem Ama Cuida", atual novela das nove da emissora. Na trama, o personagem Ulisses, interpretado por Alexandre Borges, enfrenta problemas relacionados às apostas. A abordagem contribuiu para que a produção tivesse sua classificação indicativa alterada pelo governo.
"Avenida Brasil 2" tem estreia marcada para 25 de janeiro de 2027. A novela é escrita por João Emanuel Carneiro e terá direção de Ricardo Waddington, que retornou à Globo especialmente para comandar o projeto.
A sequência da história exibida originalmente em 2012 contará com nomes conhecidos do elenco anterior, como Adriana Esteves, Murilo Benício, Débora Falabella, Eliane Giardini e Karol Lannes. Também estão confirmados Mel Maia, Cauã Reymond, Cris Vianna, Heloisa Périssé, Marcos Caruso, Jéssica Ellen, Drico Alves e Karine Teles.