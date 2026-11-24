NOVELA DAS 9

Globo define data de estreia de 'Avenida Brasil 2' após cogitar antecipação; saiba quando

Continuação do fenômeno de 2012 substituirá 'Quem Ama Cuida' e chegará à programação no mesmo período do BBB 27

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 18:21

Avenida Brasil 2 terá morte do filho de Nina e Jorginho e uma nova fase de Carminha, agora dedicada ao trabalho social Crédito: Manoella Mello/Globo

A espera pelo retorno de Carminha e Nina já tem data para acabar. A TV Globo definiu a estreia de Avenida Brasil 2 para o dia 25 de janeiro de 2027. A continuação da novela de João Emanuel Carneiro ocupará a faixa das 21h após o encerramento de Quem Ama Cuida.

Segundo informações divulgadas pela revista Veja Rio nesta terça-feira (24), a emissora chegou a avaliar a possibilidade de antecipar a estreia em uma semana, para o dia 18 de janeiro.

Elenco de "Avenida Brasil 2" 1 de 20

A preocupação seria com o feriado de aniversário da cidade de São Paulo, celebrado em 25 de janeiro, que poderia interferir nos índices de audiência da novela na capital paulista. A Globo, entretanto, decidiu manter o planejamento original.

O lançamento de Avenida Brasil 2 acontecerá no mesmo período de estreia do Big Brother Brasil 27. A proximidade entre as duas produções poderá ajudar a impulsionar a audiência da nova novela.

Assinada por João Emanuel Carneiro, a trama marcará a retomada da história que conquistou o público brasileiro em 2012 e se tornou um dos maiores fenômenos da teledramaturgia nacional.