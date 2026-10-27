NOVELAS

Globo define novela de Juliana Paes que substituirá ‘Avenida Brasil’ no Vale a Pena Ver de Novo

Exibida originalmente em 2019, trama de Walcyr Carrasco terá sua primeira reprise na televisão sete anos após a estreia

Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 20:10

‘A Dona do Pedaço’ será reprisada pela primeira vez na Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo escolheu ‘A Dona do Pedaço’ para ocupar a faixa do Vale a Pena Ver de Novo após o fim da reprise de ‘Avenida Brasil’. A emissora confirmou a novidade nesta terça-feira (27). Protagonizada por Juliana Paes, a novela de Walcyr Carrasco voltará à programação pela primeira vez desde sua exibição original, em 2019.

O anúncio foi feito nas redes sociais da emissora, que confirmou o retorno da história de Maria da Paz, uma boleira que transforma o talento na cozinha em um negócio milionário.

Na trama, a personagem de Juliana Paes enfrenta conflitos familiares e disputas por sua fortuna. O principal embate envolve Josiane, interpretada por Agatha Moreira. Ambiciosa, a filha da protagonista arma planos para tomar o patrimônio da mãe.

‘A Dona do Pedaço’ 1 de 8

Além das duas atrizes, o elenco reúne nomes como Marcos Palmeira, Reynaldo Gianecchini, Paolla Oliveira, Sergio Guizé, Caio Castro, Nathalia Dill, Malvino Salvador e Fernanda Montenegro.

Exibida no horário das nove em 2019, ‘A Dona do Pedaço’ conquistou o público com a trajetória de superação da protagonista e as reviravoltas envolvendo sua família. A novela marcou a carreira de Juliana Paes com uma personagem que conciliava o espírito empreendedor com os desafios da vida pessoal.