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Globo demite três executivos após erro na Copa do Mundo e faz maior mudança na direção em uma década

Resultados financeiros abaixo do esperado também pesaram na reformulação, que atinge nomes importantes da cúpula da empresa

Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 14:38

Chefões foram demitidos da Globo Crédito: Reprodução

A Globo prepara uma das maiores mudanças em sua cúpula dos últimos dez anos. Nesta sexta-feira (4), o presidente da companhia, Paulo Marinho, deve anunciar as saídas de três executivos: Manuel Belmar, diretor de Finanças e Estrutura; Manuel Falcão, diretor de Marca e Comunicação Institucional; e Pedro Garcia, diretor de Direitos Esportivos.

As informações são da coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo. Além das demissões, uma reunião com diretores foi convocada para comunicar outras alterações na estrutura da empresa.

Nos bastidores, a expectativa é de que Amauri Soares, atual diretor-executivo da TV e dos Estúdios Globo, ganhe mais poder. O executivo teria apoio do conselho de administração.

Fernando Ramos, diretor-executivo de Parcerias Estratégicas de Distribuição, também pode ampliar sua atuação. Apesar de sua saída ter chegado a ser considerada, a tendência é que ele assuma novas áreas.

Até Paulo Marinho pode mudar de função. Segundo a publicação, existe a possibilidade de que ele deixe a atuação executiva e permaneça apenas no conselho da companhia.

Copa do Mundo pesou nas mudanças

Um dos principais pontos por trás das mudanças envolve a estratégia adotada pela Globo para a Copa do Mundo de 2026.

Manuel Belmar e Pedro Garcia teriam sido responsabilizados internamente pela decisão de não adquirir os direitos de transmissão de todos os 104 jogos do Mundial. Com isso, mais de 50 partidas ficaram exclusivas da CazéTV.

A situação teria ganhado ainda mais peso no mês passado, quando o conselho de administração foi informado de que a Fifa havia procurado a Globo no segundo semestre de 2025 para oferecer o pacote completo da competição.

Belmar e Garcia teriam recusado a aquisição sob o argumento de que a transmissão de 104 partidas poderia provocar uma espécie de saturação do Mundial para o público.

A avaliação interna teria mudado após a realização da Copa, disputada entre junho e julho. Segundo a apuração, a própria Globo reconheceu que a decisão de não adquirir todos os jogos foi um erro.

Resultados financeiros também pesaram

No caso de Manuel Belmar, a decisão não estaria relacionada apenas à Copa do Mundo.

Os resultados financeiros da Globo no primeiro semestre também ficaram abaixo das expectativas. A companhia teria chegado ao chamado 'break even', situação em que receitas e custos ficam equilibrados, sem geração de lucro ou prejuízo.

O Globoplay, por sua vez, conseguiu operar no azul e ampliou sua base de assinantes, mas um acordo comercial com a Claro teria limitado a geração de lucro da plataforma. Pelo modelo, a operadora paga um valor fixo e disponibiliza o serviço aos seus assinantes.

Belmar estava na Globo desde 2003 e, em 2019, tornou-se diretor de Finanças, Jurídico e Infraestrutura. Durante sua trajetória, chegou a ser apontado como um dos possíveis nomes para assumir a presidência do grupo.

Imagem da Globo também preocupa

A saída de Manuel Falcão teria outra motivação. Internamente, existe preocupação com a percepção da marca Globo pelo público.

Estudos realizados pela área de inteligência da companhia teriam identificado uma piora na imagem da empresa nos últimos anos.

Pessoas próximas a Falcão, entretanto, atribuem parte desse desgaste à polarização política do país e defendem que a situação não poderia ser atribuída exclusivamente ao trabalho de comunicação e posicionamento da marca.