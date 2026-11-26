NOVELA DAS 9

Globo divulga novas fotos de Nina e Jorginho em 'Avenida Brasil 2' e revela tragédia do casal

Personagens de Débora Falabella e Cauã Reymond enfrentarão crise no casamento após a morte do único filho

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 19:05

Débora Falabella e Cauã Reymond voltam a interpretar Nina e Jorginho em 'Avenida Brasil 2' Crédito: Globo/Manoella Mello

A Globo divulgou, nesta quinta-feira (26), novas imagens de Débora Falabella e Cauã Reymond caracterizados como Nina e Jorginho em 'Avenida Brasil 2'. Além dos registros inéditos, a emissora revelou detalhes sobre o destino do casal na continuação da novela de João Emanuel Carneiro, prevista para estrear em janeiro de 2027.

Na nova trama, os protagonistas estarão vivendo no Catar, onde construíram uma família e consolidaram suas carreiras profissionais. Enquanto Nina se tornou uma chef de sucesso, Jorginho conquistou reconhecimento como técnico de futebol.

Veja novas imagens de Nina e Jorginho em 'Avenida Brasil 2' 1 de 4

A felicidade do casal, entretanto, será interrompida pela morte do único filho. Abalada pela perda, Nina desenvolverá uma depressão, abandonará a profissão e se afastará emocionalmente do marido.

Jorginho tentará convencer a esposa a ter outro filho, mas a personagem recusará a proposta por acreditar que o menino jamais poderá ser substituído.

Retorno de Carminha ameaça casamento

Sem perspectivas de continuar vivendo no Catar, Nina decidirá voltar ao Brasil após descobrir, por meio de Ágatha (Karol Lannes), que Carminha (Adriana Esteves) está se reaproximando da família de Tufão (Murilo Benício).

Também desconfiado das intenções da mãe, Jorginho aceitará antecipar o retorno ao Divino, na esperança de reconstruir o casamento.

Elenco de "Avenida Brasil 2" 1 de 20

A presença de Carminha, no entanto, reabrirá antigas feridas e colocará em risco a tentativa de recomeço dos protagonistas.