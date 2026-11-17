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Globo mira influenciadora de 11 milhões de seguidores para o BBB 27; aos 21 anos, ela é fã de Virginia e já foi apontada como affair de Zé Felipe

Mari Menezes seria vista com bons olhos pela produção do reality show

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 11:04

Mari Menezes Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Mari Menezes está entre os nomes cotados para integrar o elenco do Big Brother Brasil 27. Com mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, a jovem de 21 anos despertou o interesse da Globo e já teria sido procurada pela emissora para conversar sobre uma possível participação no reality.

A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo. Apesar das sondagens, a presença de Mari na próxima edição ainda não está confirmada. A produção segue avaliando possíveis participantes para o grupo Camarote, formado por personalidades conhecidas do público.

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Recentemente, a influenciadora também gravou uma participação especial no Caldeirão com Mion, que deve ir ao ar em dezembro. O convite marcou sua aproximação com a Globo e será sua primeira aparição como convidada em uma atração da emissora.

Quem é Mari Menezes?

Natural de São Paulo, Mari começou a ganhar projeção nacional em 2021, quando viralizou ao tentar conhecer Virginia Fonseca, que era sua grande inspiração na época. A influenciadora criou uma espécie de campanha nas redes sociais para realizar o encontro e chegou a aparecer em um evento com uma faixa com a frase "Mari do Prexecão".

A estratégia deu resultado, e o encontro com Virginia aconteceu. O episódio impulsionou a carreira da jovem, que passou a ampliar sua presença no universo digital com conteúdos sobre viagens, entretenimento e estilo de vida.

Outro momento importante para o crescimento de sua audiência foi a participação na cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela CazéTV. O trabalho nos bastidores do evento ajudou a aproximá-la de novos públicos e contribuiu para o aumento de seguidores.

Em abril deste ano, Mari também teve o nome associado ao cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca. A possibilidade de um romance entre os dois repercutiu nas redes sociais, e os boatos ganharam força depois de a dupla publicar mais alguns registros juntos no Instagram. A influenciadora, porém, negou um affair.

"Nossa senhora, gente, eu não posso aparecer do lado de um homem que as pessoas acham que eu estou tendo envolvimento. É incrível, qualquer pessoa. Eu estava trabalhando, entrevistando o Zé, que é um querido, e nada além disso. Nada de envolvimento", afirmou ela na época.

Quem mais pode entrar no BBB 27?

Além dos possíveis novatos do grupo Camarote, a Globo também avalia nomes de antigos participantes para o time Veteranos. Entre os cotados, estão Lia Khey, que integrou o BBB 10, e Rodrigo Mussi, ex-participante da 22ª edição.