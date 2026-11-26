BASTIDORES DO REALITY

Globo monta operação para convencer Melody a entrar no BBB 27, diz colunista

Emissora já teria tentado levar a cantora ao reality em outras duas ocasiões, mas negociações não avançaram

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:10

Melody estaria entre os nomes mais desejados pela produção do BBB 27 Crédito: Reprodução/Instagram

A Globo estaria mobilizando esforços nos bastidores para garantir a participação da cantora Melody no 'Big Brother Brasil 27'. A informação foi divulgada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco nesta quinta-feira (26), durante o programa 'A Tarde é Sua', da RedeTV!.

Segundo o colunista, esta seria a terceira tentativa da emissora de levar a artista ao confinamento. A direção do reality estaria empenhada em convencer a jovem a aceitar o convite para integrar o grupo de famosos da próxima temporada. “Mas estão querendo de qualquer maneira a Melody nessa edição”, afirmou Lo-Bianco.

Melody 1 de 26

A primeira investida da emissora teria ocorrido quando Melody ainda tinha 17 anos. Na ocasião, o pai da cantora teria apontado a idade da filha como um impedimento para a participação.

Após a artista completar 18 anos, a Globo voltou a negociar sua entrada no reality. Entretanto, uma proposta publicitária de um dos patrocinadores da atração teria mudado os planos.

Melody teria optado por fechar um contrato comercial que previa uma série de ações publicitárias ao lado da cantora Gaby Amarantos, deixando de lado a possibilidade de entrar no confinamento.

Apesar do interesse na cantora, a postura protetora do pai e empresário da artista estaria sendo discutida nos bastidores da produção. O receio seria de possíveis interferências externas durante a participação da jovem no programa. “Será que o pai dela vai ficar blindando muito ela e vai dar trabalho ao longo da edição se ela entrar?”, questionou Lo-Bianco.