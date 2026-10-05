TELEVISÃO

Globo muda elenco de ‘Amigas’ e substitui Ana Castela e Lauana Prado

Cantoras deixam especial sertanejo por incompatibilidade de agenda; Paula Fernandes e Naiara Azevedo entram na formação

Heider Sacramento

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 22:35

Globo muda elenco de ‘Amigas’: Ana Castela e Lauana Prado deixam especial e são substituídas por Paula Fernandes e Naiara Azevedo Crédito: Divulgação

A Globo promoveu mudanças no elenco de ‘Amigas’, especial que reúne grandes nomes femininos do sertanejo. Ana Castela e Lauana Prado deixaram a atração, que será gravada em novembro, e deram lugar a Paula Fernandes e Naiara Azevedo.

Segundo informações da coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a saída das duas cantoras aconteceu por incompatibilidade de agendas.

No caso de Lauana Prado, a participação no ‘The Voice Brasil’, do SBT e da Disney, pesou na decisão. A cantora integra o time de jurados da nova temporada do reality musical, o que dificultou conciliar os compromissos com as gravações do especial da Globo.

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Já Ana Castela teria demonstrado interesse em continuar no projeto, mas não chegou a um acordo com a emissora para participar da nova edição. A cantora integrou o elenco da novela ‘Coração Acelerado’, exibida pela Globo em 2026.

Quem permanece no ‘Amigas’

Com as alterações, a formação principal do especial passa a contar com Paula Fernandes, Naiara Azevedo, Maiara & Maraisa e Simone Mendes.

O programa também terá participações especiais de Roberta Miranda e Yasmin Santos, que estarão no projeto como convidadas.

‘Amigas’ é uma versão feminina do tradicional ‘Amigos’, projeto que marcou a música sertaneja nos anos 1990. A Globo produziu a primeira edição do especial feminino em 2024, mas não levou uma nova versão ao ar em 2025.