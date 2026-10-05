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Globo muda elenco de ‘Amigas’ e substitui Ana Castela e Lauana Prado

Cantoras deixam especial sertanejo por incompatibilidade de agenda; Paula Fernandes e Naiara Azevedo entram na formação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 22:35

Globo muda elenco de ‘Amigas’: Ana Castela e Lauana Prado deixam especial e são substituídas por Paula Fernandes e Naiara Azevedo
Globo muda elenco de ‘Amigas’: Ana Castela e Lauana Prado deixam especial e são substituídas por Paula Fernandes e Naiara Azevedo Crédito: Divulgação

A Globo promoveu mudanças no elenco de ‘Amigas’, especial que reúne grandes nomes femininos do sertanejo. Ana Castela e Lauana Prado deixaram a atração, que será gravada em novembro, e deram lugar a Paula Fernandes e Naiara Azevedo.

Segundo informações da coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a saída das duas cantoras aconteceu por incompatibilidade de agendas.

No caso de Lauana Prado, a participação no ‘The Voice Brasil’, do SBT e da Disney, pesou na decisão. A cantora integra o time de jurados da nova temporada do reality musical, o que dificultou conciliar os compromissos com as gravações do especial da Globo.

Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna

Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna por Reprodução/Instagram
Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna por Reprodução/Instagram
Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna por Reprodução/Instagram
Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna por Reprodução/Instagram
Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna por Reprodução/Instagram

Já Ana Castela teria demonstrado interesse em continuar no projeto, mas não chegou a um acordo com a emissora para participar da nova edição. A cantora integrou o elenco da novela ‘Coração Acelerado’, exibida pela Globo em 2026.

Quem permanece no ‘Amigas’

Com as alterações, a formação principal do especial passa a contar com Paula Fernandes, Naiara Azevedo, Maiara & Maraisa e Simone Mendes.

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O programa também terá participações especiais de Roberta Miranda e Yasmin Santos, que estarão no projeto como convidadas.

‘Amigas’ é uma versão feminina do tradicional ‘Amigos’, projeto que marcou a música sertaneja nos anos 1990. A Globo produziu a primeira edição do especial feminino em 2024, mas não levou uma nova versão ao ar em 2025.

A emissora retomou o projeto neste ano e já começou a apresentar o programa ao mercado publicitário. A produção é dos Estúdios Globo, com produção executiva de Valesca Campos, produção de Fabrício Peralva e direção-geral de Celso Bernini.

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