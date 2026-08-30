Globo muda plano para o segundo turno das eleições e escolhe substituta de Renata e Tralli para sabatinar presidenciáveis

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 17:27
A Globo já definiu quem estará à frente de uma das principais etapas da cobertura das eleições presidenciais. Renata Lo Prete será a responsável por conduzir as eventuais sabatinas com os candidatos à Presidência da República no segundo turno.
Com a decisão, César Tralli e Renata Vasconcellos, atuais titulares do Jornal Nacional, não participarão dessa fase das entrevistas.
A mudança repercutiu nas redes sociais e levou internautas a levantarem a possibilidade de a emissora ter alterado a estratégia após críticas relacionadas à condução das sabatinas mais recentes. A escolha de Renata, porém, não seria uma decisão de última hora.
Renata Lo Prete
O planejamento já havia sido definido pela Globo em fevereiro deste ano, durante um evento realizado pela emissora com jornalistas. Na ocasião, a possibilidade de Renata Lo Prete assumir as entrevistas do segundo turno já fazia parte da estratégia para a cobertura eleitoral.
Além das eventuais sabatinas, a jornalista terá outra função de destaque durante a noite de votação. Renata Lo Prete seguirá ao lado de William Bonner na apresentação da apuração dos votos.