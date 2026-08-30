Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo muda plano para o segundo turno das eleições e escolhe substituta de Renata e Tralli para sabatinar presidenciáveis

Jornalista ficará à frente das eventuais entrevistas com candidatos no segundo turno; César Tralli e Renata Vasconcellos não participarão desta etapa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 17:27

Renata Lo Prete comandará as sabatinas do segundo turno das eleições na Globo
Renata Lo Prete comandará as sabatinas do segundo turno das eleições na Globo Crédito: Divulgação/TV Globo

A Globo já definiu quem estará à frente de uma das principais etapas da cobertura das eleições presidenciais. Renata Lo Prete será a responsável por conduzir as eventuais sabatinas com os candidatos à Presidência da República no segundo turno.

Com a decisão, César Tralli e Renata Vasconcellos, atuais titulares do Jornal Nacional, não participarão dessa fase das entrevistas.

A mudança repercutiu nas redes sociais e levou internautas a levantarem a possibilidade de a emissora ter alterado a estratégia após críticas relacionadas à condução das sabatinas mais recentes. A escolha de Renata, porém, não seria uma decisão de última hora.

Renata Lo Prete

Renata Lo Prete por Reprodução
Renata Lo Prete por Reprodução
Renata Lo Prete por Reprodução
Renata Lo Prete por Reprodução
Renata Lo Prete por Reprodução
1 de 5
Renata Lo Prete por Reprodução

O planejamento já havia sido definido pela Globo em fevereiro deste ano, durante um evento realizado pela emissora com jornalistas. Na ocasião, a possibilidade de Renata Lo Prete assumir as entrevistas do segundo turno já fazia parte da estratégia para a cobertura eleitoral.

Além das eventuais sabatinas, a jornalista terá outra função de destaque durante a noite de votação. Renata Lo Prete seguirá ao lado de William Bonner na apresentação da apuração dos votos.

Leia mais

Imagem - Aos 72 anos, Chitãozinho diversifica fortuna no campo e estreia nova produção em fazenda de 990 hectares com 10 mil cabeças de gado

Aos 72 anos, Chitãozinho diversifica fortuna no campo e estreia nova produção em fazenda de 990 hectares com 10 mil cabeças de gado

Imagem - Indireta? Marina Sena troca trecho de música após término com Juliano Floss e dispara: ‘O gato é meu’

Indireta? Marina Sena troca trecho de música após término com Juliano Floss e dispara: ‘O gato é meu’

Imagem - Ana Castela revela que está à procura de namorado em Barretos: ‘Cansada de ser solteira’

Ana Castela revela que está à procura de namorado em Barretos: ‘Cansada de ser solteira’

Mais recentes

Imagem - O dia da sorte da semana de 31 de agosto a 6 de setembro revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

O dia da sorte da semana de 31 de agosto a 6 de setembro revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade
Imagem - Influenciador famoso sofre acidente na orla de Salvador e vídeo do momento da batida viraliza nas redes

Influenciador famoso sofre acidente na orla de Salvador e vídeo do momento da batida viraliza nas redes
Imagem - 'Quem Ama Cuida': Pilar flagra conversa de Iuri com Adriana e fica perto de descobrir aliança secreta

'Quem Ama Cuida': Pilar flagra conversa de Iuri com Adriana e fica perto de descobrir aliança secreta