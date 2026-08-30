TELEVISÃO

Globo muda plano para o segundo turno das eleições e escolhe substituta de Renata e Tralli para sabatinar presidenciáveis

Jornalista ficará à frente das eventuais entrevistas com candidatos no segundo turno; César Tralli e Renata Vasconcellos não participarão desta etapa

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 17:27

Renata Lo Prete comandará as sabatinas do segundo turno das eleições na Globo Crédito: Divulgação/TV Globo

A Globo já definiu quem estará à frente de uma das principais etapas da cobertura das eleições presidenciais. Renata Lo Prete será a responsável por conduzir as eventuais sabatinas com os candidatos à Presidência da República no segundo turno.

Com a decisão, César Tralli e Renata Vasconcellos, atuais titulares do Jornal Nacional, não participarão dessa fase das entrevistas.

A mudança repercutiu nas redes sociais e levou internautas a levantarem a possibilidade de a emissora ter alterado a estratégia após críticas relacionadas à condução das sabatinas mais recentes. A escolha de Renata, porém, não seria uma decisão de última hora.

Renata Lo Prete 1 de 5

O planejamento já havia sido definido pela Globo em fevereiro deste ano, durante um evento realizado pela emissora com jornalistas. Na ocasião, a possibilidade de Renata Lo Prete assumir as entrevistas do segundo turno já fazia parte da estratégia para a cobertura eleitoral.