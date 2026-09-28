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Globo não transmite ‘Quem Ama Cuida’ nesta quinta-feira (1º); entenda mudança na programação

Novela das nove não será exibida para dar lugar ao debate entre os candidatos à Presidência, que começará logo após o ‘Jornal Nacional’

Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:10

Adriana volta poderosa e surpreende Pilar ao assumir sociedade na joalheria em ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução/TV Globo

Os telespectadores de “Quem Ama Cuida” ficarão sem um novo capítulo da novela nesta quinta-feira, 1º de outubro. A Globo vai alterar a programação para transmitir o debate entre os candidatos à Presidência da República, a poucos dias do primeiro turno das Eleições 2026.

Neste ano, o debate presidencial será exibido logo após o “Jornal Nacional”, ocupando a faixa normalmente destinada à novela das nove. A mudança acontece três dias antes do primeiro turno, marcado para domingo, 4 de outubro.

Elenco de Quem Ama Cuida 1 de 12

Com isso, “Quem Ama Cuida” não será exibida na quinta-feira. A alteração ocorre em uma semana marcada pela cobertura eleitoral da emissora, que também terá debates entre candidatos aos governos estaduais na terça-feira (29).

O que aconteceria no capítulo de quinta-feira?

O resumo semanal divulgado inicialmente pela Globo previa um encontro importante entre Pedro (Chay Suede) e Heitor (Renato Góes).

Na trama, Pedro recebe um telegrama misterioso marcando um encontro e avisa aos colegas do escritório que espera a chegada de uma pessoa. Ao abrir a porta, descobre que o visitante é Heitor. O personagem retorna ao Brasil depois de saber que Adriana (Letícia Colin) foi inocentada pela morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes). Heitor pretende descobrir quem matou o pai e solucionar o mistério.

A semana também começa com mudanças importantes na história. No capítulo especial desta segunda-feira (28), Adriana se apresenta na joalheria como nova sócia da A. Brandão Joias, surpreendendo Ademir (Dan Stulbach), Ulisses (Alexandre Borges) e Pilar (Isabel Teixeira).