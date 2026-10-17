Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo pode demitir Paulo Vieira após críticas a almoço com Flávio Bolsonaro

Publicações do humorista teriam causado desconforto na direção da emissora após ironia sobre encontro com o senador

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 07:41

Paulo Vieira e Flávio Bolsonaro
Paulo Vieira e Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram e Reprodução/TV Globo

O humorista Paulo Vieira pode ser demitido da TV Globo após criticar publicamente a emissora por receber Flávio Bolsonaro (PL) para um almoço com executivos do Grupo Globo. A possibilidade foi divulgada pelo jornalista Luiz Bacci em seu perfil no Instagram. Segundo ele, as declarações do artista teriam provocado desconforto na direção do canal.

De acordo com Bacci, a emissora estuda desligar Paulo "devido a um comportamento considerado incompatível com os preceitos e as normas éticas da emissora". A avaliação teria ganhado força após o humorista usar as redes sociais para questionar os critérios de imparcialidade da empresa.

Na sexta-feira (16), Paulo publicou no X, antigo Twitter, a frase "Que vergonha", em referência ao encontro entre Flávio e João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo. Cerca de dez minutos depois, o comediante fez outra publicação e revelou que havia sido impedido de visitar o camarim do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a sabatina realizada na emissora na noite anterior.

"Só uma curiosidade: Eu fui proibido de ir no camarim do Lula durante a sabatina pra não levantar dúvidas sobre a imparcialidade", escreveu.

Comentário de Paulo Vieira no X
Comentário de Paulo Vieira no X Crédito: Reprodução

Segundo Bacci, as manifestações teriam gerado "desconforto na cúpula da empresa por afrontar diretrizes corporativas relativas ao posicionamento de seus funcionários". 

Paulo Vieira é um apoiador declarado de Lula e já manifestou publicamente sua admiração pelo presidente.

O episódio teve início após Flávio Bolsonaro ser recebido por João Roberto Marinho e Paulo Tonet, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, na sexta-feira (16), mesmo dia em que o senador participou de uma sabatina com a jornalista Renata Lo Prete. Em nota, a emissora confirmou o encontrou, mas ressaltou que representantes da área de Jornalismo não participaram da reunião.

"O encontro não contou com a presença de lideranças do Jornalismo. Pedidos de visitas institucionais são parte da rotina de todos os executivos de empresas de mídia, sendo usual que candidatos a cargos eletivos façam encontros de cortesia", afirmou a empresa.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
1 de 13
Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

Leia mais

Imagem - Contratado da Globo, Paulo Vieira critica emissora após almoço com Flávio Bolsonaro: 'Que vergonha'

Contratado da Globo, Paulo Vieira critica emissora após almoço com Flávio Bolsonaro: 'Que vergonha'

Imagem - Ana Maria Braga já experimentou maconha, teve efeito curioso e surpreendeu com confissão

Ana Maria Braga já experimentou maconha, teve efeito curioso e surpreendeu com confissão

Imagem - Ana Maria Braga revela que fez aborto e explica que não sente culpa: 'Não tinha outro caminho'

Ana Maria Braga revela que fez aborto e explica que não sente culpa: 'Não tinha outro caminho'

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'O ciúme faz uma pessoa sofrer mais pelas histórias que inventa na própria cabeça do que por qualquer coisa que realmente tenha acontecido' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

Frase do dia da Filosofia: 'O ciúme faz uma pessoa sofrer mais pelas histórias que inventa na própria cabeça do que por qualquer coisa que realmente tenha acontecido' - a reflexão inspirada em Schopenhauer
Imagem - Contratado da Globo, Paulo Vieira critica emissora após almoço com Flávio Bolsonaro: 'Que vergonha'

Contratado da Globo, Paulo Vieira critica emissora após almoço com Flávio Bolsonaro: 'Que vergonha'
Imagem - Chega de entregar sua felicidade nas mãos dos outros: 3 signos começam a recuperar a alegria hoje (17 de outubro)

Chega de entregar sua felicidade nas mãos dos outros: 3 signos começam a recuperar a alegria hoje (17 de outubro)