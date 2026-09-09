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Globo prepara 'Avenida Brasil 2' para 2027; veja quem pode voltar e quais personagens devem ficar de fora

Continuação do fenômeno de 2012 substituirá 'Quem Ama Cuida' na faixa das nove; retorno de Nina, Carminha e Tufão ainda não foi confirmado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:51

Nina arquiteta vingança contra Carminha em Avenida Brasil
Nina arquiteta vingança contra Carminha em Avenida Brasil Crédito: Reprodução

A Globo já prepara a continuação de um dos maiores fenômenos de sua teledramaturgia. 'Avenida Brasil 2' está prevista para estrear em janeiro de 2027, ocupando o lugar de 'Quem Ama Cuida' na faixa das nove. A novidade imediatamente despertou a expectativa do público sobre o possível retorno de personagens que marcaram a trama original, especialmente Nina e Carminha.

Escrita por João Emanuel Carneiro, 'Avenida Brasil' foi exibida originalmente em 2012. A história acompanhava Nina (Débora Falabella), que retornava ao Brasil determinada a se vingar de Carminha (Adriana Esteves), responsável por traumas de sua infância e pela destruição de sua família. Apesar da confirmação da sequência, os detalhes da nova história ainda são mantidos em sigilo.

Avenida Brasil

Veja por onde andam as crianças de Avenida Brasil por Reprodução
Julia Farias na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Gabriella Saraivah em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
João Fernandes em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
João Fernandes com o filho Nicolas por Reprodução
Jottapê em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Jottapê é casado e tem dois filhos por Reprodução
Bernardo Simões em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Roberta Piragibe em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Roberta Piragibe em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Julia Farias na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Pedro Paulo Pedral na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Veja por onde andam as crianças de Avenida Brasil por Reprodução
Duda Wendling na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Duda Wendling na época de "Avenida Brasil" por Reprodução
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Veja por onde andam as crianças de Avenida Brasil por Reprodução

Entre os nomes que podem reaparecer está boa parte da família de Tufão (Murilo Benício). Jorginho (Cauã Reymond), Leleco (Marcos Caruso), Muricy (Eliane Giardini), Ivana (Leticia Isnard) e Adauto (Juliano Cazarré) são apontados como personagens com possibilidade de retorno. Nina, Carminha e o próprio Tufão também estão nessa lista, mas nenhum dos atores confirmou participação até o momento.

Alguns rostos conhecidos, no entanto, têm menos chances de aparecer. Alexandre Borges, Nathalia Dill e José Loreto, que interpretaram Cadinho, Débora e Darkson, respectivamente, estão atualmente em 'Quem Ama Cuida' e, por isso, não devem emendar duas novelas das nove.

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Camila Morgado, intérprete de Noêmia, também está confirmada em 'Lá na Minha Terra', próxima novela das 18h. Já personagens como Max (Marcello Novaes), Nilo (José de Abreu) e Genésio (Tony Ramos) morreram na primeira história, o que também torna improvável uma volta nos mesmos papéis.

Exibida há 14 anos, 'Avenida Brasil' se transformou em fenômeno de audiência e repercussão. A rivalidade entre Nina e Carminha, o bairro do Divino, o lixão, o Divino Futebol Clube e até o 'Oi, oi, oi' da abertura se tornaram símbolos da novela e ajudaram a colocá-la entre as produções mais lembradas da televisão brasileira.

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