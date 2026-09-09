NOVELA

Globo prepara 'Avenida Brasil 2' para 2027; veja quem pode voltar e quais personagens devem ficar de fora

Continuação do fenômeno de 2012 substituirá 'Quem Ama Cuida' na faixa das nove; retorno de Nina, Carminha e Tufão ainda não foi confirmado

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:51

Nina arquiteta vingança contra Carminha em Avenida Brasil Crédito: Reprodução

A Globo já prepara a continuação de um dos maiores fenômenos de sua teledramaturgia. 'Avenida Brasil 2' está prevista para estrear em janeiro de 2027, ocupando o lugar de 'Quem Ama Cuida' na faixa das nove. A novidade imediatamente despertou a expectativa do público sobre o possível retorno de personagens que marcaram a trama original, especialmente Nina e Carminha.

Escrita por João Emanuel Carneiro, 'Avenida Brasil' foi exibida originalmente em 2012. A história acompanhava Nina (Débora Falabella), que retornava ao Brasil determinada a se vingar de Carminha (Adriana Esteves), responsável por traumas de sua infância e pela destruição de sua família. Apesar da confirmação da sequência, os detalhes da nova história ainda são mantidos em sigilo.

Avenida Brasil 1 de 15

Entre os nomes que podem reaparecer está boa parte da família de Tufão (Murilo Benício). Jorginho (Cauã Reymond), Leleco (Marcos Caruso), Muricy (Eliane Giardini), Ivana (Leticia Isnard) e Adauto (Juliano Cazarré) são apontados como personagens com possibilidade de retorno. Nina, Carminha e o próprio Tufão também estão nessa lista, mas nenhum dos atores confirmou participação até o momento.

Alguns rostos conhecidos, no entanto, têm menos chances de aparecer. Alexandre Borges, Nathalia Dill e José Loreto, que interpretaram Cadinho, Débora e Darkson, respectivamente, estão atualmente em 'Quem Ama Cuida' e, por isso, não devem emendar duas novelas das nove.

Camila Morgado, intérprete de Noêmia, também está confirmada em 'Lá na Minha Terra', próxima novela das 18h. Já personagens como Max (Marcello Novaes), Nilo (José de Abreu) e Genésio (Tony Ramos) morreram na primeira história, o que também torna improvável uma volta nos mesmos papéis.