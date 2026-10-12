Globo revela novos nomes do elenco de 'Avenida Brasil 2' e web reage: 'Nova Malhação?'; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 10:54
A TV Globo revelou nesta segunda-feira (12) uma nova leva de atores que estão no elenco de 'Avenida Brasil 2'. A continuação do fenômeno escrito por João Emanuel Carneiro tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2027. A lista mistura nomes consagrados, como Nívea Maria, e novos talentos para movimentar o fictício bairro do Divino.
Avenida Brasil 2: veja os novos nomes confirmados nesta segunda (12)
O anúncio oficial nas redes sociais da emissora destacou a chegada de "mais rostinhos confirmados". A escalação dividiu a opinião do público na internet. Enquanto alguns seguidores elogiaram a diversidade do grupo, destacando a presença de atores negros, indígenas e amarelos, outros brincaram com a superlotação do subúrbio carioca: "Não vai caber esse tanto de gente no Divino", escreveu um internauta.
Entre as novidades reveladas estão Letícia Lima, Joaquim Lopes, Evelyn Castro e João Pimenta. Letícia fará parte do núcleo de Roberto Bomfim e Stella Maria Rodrigues. Já a veterana Nívea Maria chega à história como uma amiga próxima dos pais de Tufão, Leleco (Marcos Caruso) e Muricy (Eliane Giardini).
O Divino Futebol Clube também ganha reforços. Após quase dez anos longe da Globo, Thiago Rodrigues retorna para viver o técnico Murilo. Ele terá como braço direito o assistente Douglas, interpretado por Israel Eyer.
Elenco de "Avenida Brasil 2"
A sequência promete reviravoltas na vida dos protagonistas de 2012. Carminha (Adriana Esteves) ressurge redimida, tendo passado os últimos anos ajudando famílias a deixarem o antigo lixão. Ela voltará a se aproximar de Tufão (Murilo Benício) após uma tragédia: a morte de Monalisa (Heloisa Périssé), a segunda esposa do ex-jogador.
Outra surpresa no enredo é o retorno de Mel Maia. A atriz, que deu vida à Nina na fase infantil da primeira versão, volta à trama em um papel totalmente diferente. Ela interpretará uma periguete disposta a se envolver com Jorginho (Cauã Reymond), prometendo tumultuar a relação do mocinho com Nina (Débora Falabella). O elenco principal conta ainda com o retorno de Ricardo Waddington na direção artística.