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Globo revela novos nomes do elenco de 'Avenida Brasil 2' e web reage: 'Nova Malhação?'; confira

Emissora confirmou rostos inéditos na continuação do sucesso de 2012

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 10:54

Elenco comenta rumores e aumenta a expectativa por uma possível continuação de Avenida Brasil
Avenida Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

A TV Globo revelou nesta segunda-feira (12) uma nova leva de atores que estão no elenco de 'Avenida Brasil 2'. A continuação do fenômeno escrito por João Emanuel Carneiro tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2027. A lista mistura nomes consagrados, como Nívea Maria, e novos talentos para movimentar o fictício bairro do Divino.

Avenida Brasil 2: veja os novos nomes confirmados nesta segunda (12)

Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Reprodução/Instagram @tvglobo
Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Reprodução/Instagram @tvglobo
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Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Reprodução/Instagram @tvglobo
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Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 por Reprodução/Instagram @tvglobo

O anúncio oficial nas redes sociais da emissora destacou a chegada de "mais rostinhos confirmados". A escalação dividiu a opinião do público na internet. Enquanto alguns seguidores elogiaram a diversidade do grupo, destacando a presença de atores negros, indígenas e amarelos, outros brincaram com a superlotação do subúrbio carioca: "Não vai caber esse tanto de gente no Divino", escreveu um internauta.

Entre as novidades reveladas estão Letícia Lima, Joaquim Lopes, Evelyn Castro e João Pimenta. Letícia fará parte do núcleo de Roberto Bomfim e Stella Maria Rodrigues. Já a veterana Nívea Maria chega à história como uma amiga próxima dos pais de Tufão, Leleco (Marcos Caruso) e Muricy (Eliane Giardini).

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O Divino Futebol Clube também ganha reforços. Após quase dez anos longe da Globo, Thiago Rodrigues retorna para viver o técnico Murilo. Ele terá como braço direito o assistente Douglas, interpretado por Israel Eyer.

Elenco de "Avenida Brasil 2"

Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
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Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo

A sequência promete reviravoltas na vida dos protagonistas de 2012. Carminha (Adriana Esteves) ressurge redimida, tendo passado os últimos anos ajudando famílias a deixarem o antigo lixão. Ela voltará a se aproximar de Tufão (Murilo Benício) após uma tragédia: a morte de Monalisa (Heloisa Périssé), a segunda esposa do ex-jogador.

Outra surpresa no enredo é o retorno de Mel Maia. A atriz, que deu vida à Nina na fase infantil da primeira versão, volta à trama em um papel totalmente diferente. Ela interpretará uma periguete disposta a se envolver com Jorginho (Cauã Reymond), prometendo tumultuar a relação do mocinho com Nina (Débora Falabella). O elenco principal conta ainda com o retorno de Ricardo Waddington na direção artística.

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