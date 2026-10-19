TELEVISÃO

Globo suspende 'plano dos 63' para Renata Lo Prete e prepara mudança para a jornalista

Segundo colunista, emissora teria revisto previsão de saída da apresentadora do 'Jornal da Globo' após avaliação de seu desempenho na cobertura política de 2026

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 13:59

Renata Lo Prete Crédito: Reprodução

A TV Globo teria suspendido o planejamento que previa o encerramento do ciclo profissional de Renata Lo Prete no Jornal da Globo quando a jornalista completasse 63 anos, em agosto de 2027. A emissora decidiu rever a estratégia e abrir uma exceção para a apresentadora.

A informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do portal iG. Segundo ele, a mudança teria partido do conselho do Grupo Globo, que orientou a direção de contratos a interromper o cronograma previsto e abrir uma exceção para a profissional.

Renata Lo Prete 1 de 5

Renata Lo Prete tem 62 anos e ganhou destaque recentemente pela condução de entrevistas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos ao segundo turno das eleições de 2026.

De acordo com as informações divulgadas por Lo-Bianco, a avaliação interna teria levado em conta o desempenho da jornalista na cobertura política, sua experiência e sua capacidade de analisar o cenário institucional. A emissora também consideraria que, neste momento, não há outro profissional com características equivalentes para assumir integralmente a função exercida por ela.

A previsão de saída ao completar 63 anos estaria relacionada a uma política interna da Globo para o encerramento de contratos de profissionais do jornalismo nessa faixa etária. Além de manter a jornalista no Jornal da Globo, a emissora também planejaria ampliar sua participação em projetos especiais e nas principais coberturas políticas a partir de 2027, incluindo trabalhos na GloboNews.