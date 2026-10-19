Globo suspende 'plano dos 63' para Renata Lo Prete e prepara mudança para a jornalista

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Giuliana Mancini
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 13:59
A TV Globo teria suspendido o planejamento que previa o encerramento do ciclo profissional de Renata Lo Prete no Jornal da Globo quando a jornalista completasse 63 anos, em agosto de 2027. A emissora decidiu rever a estratégia e abrir uma exceção para a apresentadora.
A informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do portal iG. Segundo ele, a mudança teria partido do conselho do Grupo Globo, que orientou a direção de contratos a interromper o cronograma previsto e abrir uma exceção para a profissional.
Renata Lo Prete
Renata Lo Prete tem 62 anos e ganhou destaque recentemente pela condução de entrevistas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos ao segundo turno das eleições de 2026.
De acordo com as informações divulgadas por Lo-Bianco, a avaliação interna teria levado em conta o desempenho da jornalista na cobertura política, sua experiência e sua capacidade de analisar o cenário institucional. A emissora também consideraria que, neste momento, não há outro profissional com características equivalentes para assumir integralmente a função exercida por ela.
A previsão de saída ao completar 63 anos estaria relacionada a uma política interna da Globo para o encerramento de contratos de profissionais do jornalismo nessa faixa etária. Além de manter a jornalista no Jornal da Globo, a emissora também planejaria ampliar sua participação em projetos especiais e nas principais coberturas políticas a partir de 2027, incluindo trabalhos na GloboNews.
Até o momento, a TV Globo não havia se pronunciado oficialmente sobre as informações.