ENTENDA

Globo tira novela das 9 do ar pela primeira vez na história

Debate entre Lula e Flávio Bolsonaro muda a programação noturna da emissora; veja os horários

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08:33

Pedro (Chay Suede) e Ingrid (Agatha Moreira) em Quem Ama Cuida Crédito: Angélica Goudinho/Globo

A Globo não exibirá a novela das 21h nesta sexta-feira (23), em uma mudança inédita na história da emissora. A faixa será ocupada pelo debate presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), marcado para as 21h30. O encontro será o último entre os dois candidatos antes do segundo turno das eleições de 2026.

A emissora já havia preparado uma alteração semelhante na programação para o debate do primeiro turno, previsto inicialmente para 1º de outubro. Na ocasião, a novela Quem Ama Cuida sairia do ar para dar lugar ao confronto político. No entanto, o debate foi cancelado horas antes da transmissão e a Globo decidiu exibir um capítulo inédito da trama logo após o Jornal Nacional.

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O cancelamento ocorreu depois que Flávio Bolsonaro anunciou que não participaria do encontro. Lula também já havia afirmado que não compareceria. A emissora optou por suspender o debate após avaliar que decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) interferiam nas regras previamente estabelecidas.

Como fica a programação da Globo nesta sexta-feira (23)?

A mudança na grade altera o horário nobre da emissora. Confira os horários previstos para a noite: