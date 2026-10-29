TELEVISÃO

Globo toma decisão importante envolvendo Sabina Simonato e surpreende com novidade para 2027

Apresentadora do Bom Dia São Paulo e do Bom Dia Sábado ganhará nova função na emissora

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:42

Sabina Simonato Crédito: Reprodução

Sabina Simonato ganhará uma nova função na Globo a partir do início de 2027. Há quase dois anos à frente do Bom Dia São Paulo e do Bom Dia Sábado, a jornalista foi promovida pela emissora e passará a integrar o time de apresentadores do Jornal Hoje nos fins de semana e feriados. A informação foi divulgada pela coluna Canal D, do jornal O Dia.

A mudança marcará a estreia de Sabina na apresentação de um telejornal exibido em rede nacional. Até agora, a jornalista comandava atrações de alcance regional, voltadas ao público paulista.

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Com a novidade, ela passará a fazer parte do rodízio de plantonistas do Jornal Hoje, que atualmente conta com Andréia Sadi, Alan Severiano, Camila Bomfim, Marcelo Cosme e Zileide Silva.

A promoção ocorre após Sabina assumir o comando do Bom Dia São Paulo no lugar de Rodrigo Bocardi. Segundo a coluna Canal D, a emissora está satisfeita com o desempenho da apresentadora, que também está à frente do Bom Dia Sábado.