VAI ROLAR?

Globo toma nova decisão sobre cenas íntimas de Mau Mau e Felipe em 'Quem Ama Cuida'

Emissora permitirá novos beijos entre os personagens, mas não produzirá outras cenas de sexo até o fim da novela

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 19:08

Mau Mau e Felipe terão novos beijos, mas ficarão sem cenas de sexo na reta final da novela Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo definiu os limites das cenas de intimidade entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) na reta final de 'Quem Ama Cuida'. Após vetar uma sequência de sexo entre os personagens, a emissora decidiu que o casal terá novos momentos românticos, mas sem cenas de maior intimidade.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, pelo menos duas cenas de beijo já foram escritas pelos autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto e deverão ser gravadas em dezembro.

A decisão de não produzir novas sequências de sexo teria sido tomada para evitar desgastes nos bastidores da novela das nove, que concentra esforços na recuperação da audiência durante seus últimos capítulos.

Felipe e Mau 1 de 9

Recentemente, a Globo substituiu uma cena íntima protagonizada pelos atores por uma versão mais discreta, na qual a relação sexual foi apenas sugerida após as luzes do quarto serem apagadas.

Ainda de acordo com a publicação, a sequência original não está mais disponível para exibição. A situação gerou insatisfação nos bastidores da produção.

Mau Mau e Felipe conquistaram o público

Apesar das restrições, o casal ganhou espaço na novela após a repercussão positiva do romance nas redes sociais. O vídeo do primeiro beijo dos personagens, exibido em outubro, alcançou 10 milhões de visualizações no Instagram.

A popularidade dos dois também contribuiu para a recuperação dos índices de audiência do folhetim, que voltou a registrar 25 pontos na Grande São Paulo nas últimas semanas.