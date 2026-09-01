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Gloria Groove revela que mantém relacionamento aberto há 11 anos e explica segredo

A artista é casada com o artesão Pedro Lopes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 08:25

Gloria Groove e marido, Pedro Luiz Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Gloria Groove, de 31 anos, revelou que seu relacionamento com o artesão Pedro Lopes, de 39, sempre funcionou de forma aberta ao longo dos 11 anos em que estão juntos. Juntos desde o período anterior à fama da artista, os dois oficializaram a união em novembro de 2025, durante uma cerimônia civil intimista realizada em São Paulo.

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Em entrevista ao podcast 'Desculpa Alguma Coisa', Gloria explicou que a iniciativa partiu do companheiro, que percebeu a diferença de maturidade e idade no início do romance, quando ela tinha apenas 19 anos e ele 27. Segundo a drag queen, a proposta permitiu que ela experimentasse a liberdade individual e desenvolvesse uma visão mais madura sobre os vínculos afetivos, evitando que estacionasse sua compreensão emocional na juventude enquanto construía sua carreira.

A artista também pontuou que a dinâmica não se baseia em uma busca constante por envolvimentos casuais, desmistificando a ideia de que casais com acordos abertos vivam em busca de libertinagem. Para ela, a ausência de proibições diminui a idealização do desejo, além de ser contrabalançada pela rotina intensa de trabalho, que deixa pouco tempo livre na agenda.