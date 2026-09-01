Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gloria Groove revela que mantém relacionamento aberto há 11 anos e explica segredo

A artista é casada com o artesão Pedro Lopes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 08:25

Gloria Groove e marido, Pedro Luiz
Gloria Groove e marido, Pedro Luiz Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Gloria Groove, de 31 anos, revelou que seu relacionamento com o artesão Pedro Lopes, de 39, sempre funcionou de forma aberta ao longo dos 11 anos em que estão juntos. Juntos desde o período anterior à fama da artista, os dois oficializaram a união em novembro de 2025, durante uma cerimônia civil intimista realizada em São Paulo.

Gloria Groove e marido, Pedro Luiz

Gloria Groove e marido, Pedro Luiz por Reprodução/Instagram
Gloria Groove e marido, Pedro Luiz por Reprodução/Instagram
Gloria Groove e Pedro Lopes no início do relacionamento e no casamento por Reprodução/Instagram
Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em São Paulo por Reprodução | Instagram
Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em São Paulo por Reprodução | Instagram
Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em São Paulo por Reprodução | Instagram
Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em São Paulo por Reprodução | Instagram
Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em São Paulo por Reprodução | Instagram
Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em São Paulo por Reprodução | Instagram
Gloria Groove e marido, Pedro Luiz por Reprodução/Instagram
Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em São Paulo por Reprodução | Instagram
Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em São Paulo por Reprodução | Instagram
Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em São Paulo por Reprodução | Instagram
Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em São Paulo por Reprodução | Instagram
Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em São Paulo por Reprodução | Instagram
Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em São Paulo por Reprodução | Instagram
Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em São Paulo por Reprodução | Instagram
Gloria Groove e marido, Pedro Luiz por Reprodução/Instagram
1 de 18
Gloria Groove e marido, Pedro Luiz por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Gloria Groove se casa com artesão após quase 11 anos juntos; veja fotos

Em entrevista ao podcast 'Desculpa Alguma Coisa', Gloria explicou que a iniciativa partiu do companheiro, que percebeu a diferença de maturidade e idade no início do romance, quando ela tinha apenas 19 anos e ele 27. Segundo a drag queen, a proposta permitiu que ela experimentasse a liberdade individual e desenvolvesse uma visão mais madura sobre os vínculos afetivos, evitando que estacionasse sua compreensão emocional na juventude enquanto construía sua carreira.

A artista também pontuou que a dinâmica não se baseia em uma busca constante por envolvimentos casuais, desmistificando a ideia de que casais com acordos abertos vivam em busca de libertinagem. Para ela, a ausência de proibições diminui a idealização do desejo, além de ser contrabalançada pela rotina intensa de trabalho, que deixa pouco tempo livre na agenda.

Leia mais

Imagem - Viúvo de Rita Lee abre o coração sobre novo namoro após luto: 'Grande bênção que não invalida a dor'

Viúvo de Rita Lee abre o coração sobre novo namoro após luto: 'Grande bênção que não invalida a dor'

Imagem - Esposa de Junior Lima, Monica Benini diverte web ao copiar visual de hit de Sandy & Junior

Esposa de Junior Lima, Monica Benini diverte web ao copiar visual de hit de Sandy & Junior

Imagem - Vencedor de Cannes, filme 'Fjord' ganha trailer e data de estreia no Brasil; veja sinopse e elenco

Vencedor de Cannes, filme 'Fjord' ganha trailer e data de estreia no Brasil; veja sinopse e elenco

Tags:

Gloria Groove

Mais recentes

Imagem - Mark Zuckerberg compra castelo gótico de 196 anos com 11 quartos, piscina coberta e espaço para as famosas 'reuniões de caminhada' com times da Meta

Mark Zuckerberg compra castelo gótico de 196 anos com 11 quartos, piscina coberta e espaço para as famosas 'reuniões de caminhada' com times da Meta
Imagem - Após 20 anos, chega ao fim o casamento de Claude Troisgros e Clarisse Sette: 'Como dizer que não deu certo?'

Após 20 anos, chega ao fim o casamento de Claude Troisgros e Clarisse Sette: 'Como dizer que não deu certo?'
Imagem - Viúvo de Rita Lee abre o coração sobre novo namoro após luto: 'Grande bênção que não invalida a dor'

Viúvo de Rita Lee abre o coração sobre novo namoro após luto: 'Grande bênção que não invalida a dor'