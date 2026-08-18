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Glória Menezes acolheu neto após transição de gênero: 'E daí?'

Relato de Mocita Fagundes mostra como a atriz reagiu ao descobrir a identidade de gênero de Theo Fagundes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:24

Glória Menezes reagiu com acolhimento ao descobrir a transição de gênero do neto, Theo Fagundes, segundo relato da mãe dele
Glória Menezes reagiu com acolhimento ao descobrir a transição de gênero do neto, Theo Fagundes, segundo relato da mãe dele Crédito: Reprodução

Além da trajetória marcada por grandes personagens na televisão, Glória Menezes também deixou lembranças de acolhimento dentro da própria família. A atriz, que morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, reagiu com naturalidade quando soube da transição de gênero do neto, Theo Fagundes.

Segundo relato feito pela publicitária Mocita Fagundes, mãe de Theo e mulher de Tarcísio Filho, Glória respondeu simplesmente: “E daí?” ao descobrir a nova identidade do neto.

Mocita contou que a sogra nunca mais utilizou o antigo nome de Theo e não passou por episódios de confusão após saber da mudança. O relato foi publicado originalmente nas redes sociais da publicitária e repercutiu em 2025.

Glória Menezes

Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes e Tarcísio Meira por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
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Glória Menezes por Reprodução
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Glória Menezes por Reprodução

Theo é filho de Mocita com o ex-marido da publicitária e foi acolhido pela família de Tarcísio Filho depois que ela se casou com o ator. Mocita e Tarcísio estão juntos desde 2010.

Em seu relato, a publicitária também falou sobre o processo que viveu como mãe e destacou a importância do respeito à identidade do filho. “Na minha bolha de afeto, na minha família, a empatia sempre foi soberana”, escreveu Mocita.

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A família de Glória também inclui Maria Amélia Brito e João Paulo Brito, filhos da atriz de um relacionamento anterior, além de Tarcísio Filho, único filho dela com Tarcísio Meira.

Glória e Tarcísio Meira foram casados por quase seis décadas. O ator morreu em agosto de 2021, aos 85 anos, após complicações causadas pela Covid-19.

A história contada por Mocita ganha novo significado após a morte de Glória, que construiu uma carreira de mais de seis décadas e se tornou um dos nomes mais importantes da dramaturgia brasileira.

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