LUTO NA TELEVISÃO

Glória Menezes e Laura Cardoso trabalharam juntas antes de Senhora do Destino; relembre

Atrizes dividiram o elenco de uma produção da TV Tupi em 1959 e voltaram a contracenar na Globo, em 2004

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17:51

Glória Menezes e Laura Cardoso dividiram o elenco de Um Lugar ao Sol, em 1959, e se reencontraram em Senhora do Destino, em 200 Crédito: Reprodução/Instagram

Glória Menezes e Laura Cardoso, duas das maiores atrizes da história da televisão brasileira, tiveram uma parceria que começou muito antes de Senhora do Destino. As artistas dividiram cena pela primeira vez em 1959, quando a televisão ainda dava os primeiros passos no país.

Naquele ano, as duas participaram de “Um Lugar ao Sol”, da TV Tupi, um teleteatro baseado na obra Uma Tragédia Americana, de Theodore Dreiser. A produção também marcou a estreia de Glória Menezes na televisão.

Quase meio século depois, as atrizes voltaram a se encontrar em uma produção da Globo. Em 2004, Glória integrou o elenco de Senhora do Destino como a Baronesa Laura Correia de Andrade e Couto, enquanto Laura Cardoso fez uma participação especial como Luzitana, mãe de Nazaré Tedesco, personagem vivida por Renata Sorrah.

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O reencontro aconteceu em uma novela que se tornou um dos grandes sucessos da Globo e colocou novamente duas veteranas da dramaturgia no mesmo universo.

Uma amizade que atravessou gerações

A ligação entre as duas também ultrapassou os trabalhos na televisão. Em uma homenagem feita anos atrás, Laura Cardoso relembrou o primeiro encontro com Glória na TV Tupi e falou sobre a chegada da amiga à emissora.

A parceria ganha um significado especial após as perdas recentes. Laura Cardoso morreu aos 98 anos na segunda-feira (17), em São Paulo, e foi velada nesta terça-feira (18). Já Glória Menezes morreu aos 91 anos nesta terça-feira (18), no Rio de Janeiro, segundo informações da família e da assessoria da atriz.

Em mais de seis décadas de carreira, Glória construiu uma trajetória marcada por novelas, cinema e teatro. Laura, por sua vez, acumulou mais de sete décadas de atuação e permaneceu ligada à televisão até os últimos anos.