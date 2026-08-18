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Glória Menezes e Laura Cardoso trabalharam juntas antes de Senhora do Destino; relembre

Atrizes dividiram o elenco de uma produção da TV Tupi em 1959 e voltaram a contracenar na Globo, em 2004

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17:51

Glória Menezes e Laura Cardoso dividiram o elenco de Um Lugar ao Sol, em 1959, e se reencontraram em Senhora do Destino, em 200
Glória Menezes e Laura Cardoso dividiram o elenco de Um Lugar ao Sol, em 1959, e se reencontraram em Senhora do Destino, em 200 Crédito: Reprodução/Instagram

Glória Menezes e Laura Cardoso, duas das maiores atrizes da história da televisão brasileira, tiveram uma parceria que começou muito antes de Senhora do Destino. As artistas dividiram cena pela primeira vez em 1959, quando a televisão ainda dava os primeiros passos no país.

Naquele ano, as duas participaram de “Um Lugar ao Sol”, da TV Tupi, um teleteatro baseado na obra Uma Tragédia Americana, de Theodore Dreiser. A produção também marcou a estreia de Glória Menezes na televisão.

Quase meio século depois, as atrizes voltaram a se encontrar em uma produção da Globo. Em 2004, Glória integrou o elenco de Senhora do Destino como a Baronesa Laura Correia de Andrade e Couto, enquanto Laura Cardoso fez uma participação especial como Luzitana, mãe de Nazaré Tedesco, personagem vivida por Renata Sorrah.

Glória Menezes

Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes e Tarcísio Meira por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
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Glória Menezes por Reprodução

O reencontro aconteceu em uma novela que se tornou um dos grandes sucessos da Globo e colocou novamente duas veteranas da dramaturgia no mesmo universo.

Uma amizade que atravessou gerações

A ligação entre as duas também ultrapassou os trabalhos na televisão. Em uma homenagem feita anos atrás, Laura Cardoso relembrou o primeiro encontro com Glória na TV Tupi e falou sobre a chegada da amiga à emissora.

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Morre aos 98 anos Laura Cardoso, ícone da dramaturgia e uma das maiores atrizes do Brasil

A parceria ganha um significado especial após as perdas recentes. Laura Cardoso morreu aos 98 anos na segunda-feira (17), em São Paulo, e foi velada nesta terça-feira (18). Já Glória Menezes morreu aos 91 anos nesta terça-feira (18), no Rio de Janeiro, segundo informações da família e da assessoria da atriz.

Em mais de seis décadas de carreira, Glória construiu uma trajetória marcada por novelas, cinema e teatro. Laura, por sua vez, acumulou mais de sete décadas de atuação e permaneceu ligada à televisão até os últimos anos.

O encontro entre as duas, portanto, atravessou diferentes momentos da dramaturgia brasileira: começou na TV Tupi dos anos 1950 e terminou em uma das novelas mais populares da Globo nos anos 2000.

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