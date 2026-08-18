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Glória Menezes morreu de quê? Atriz estava em casa, no Rio de Janeiro

Veterana da dramaturgia faleceu em seu apartamento nesta terça-feira (18), ao lado do filho Tarcísio Filho

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:17

Glória Menezes e seu filho, Tarcísio Filho
Glória Menezes e seu filho, Tarcísio Filho Crédito: Reprodução/Instagram

Nome marcante na história da teledramaturgia brasileira, a atriz Glória Menezes faleceu nesta terça-feira (18), aos 91 anos. De acordo com sua assessoria de imprensa, a artista morreu de causas naturais em seu apartamento no Rio de Janeiro, por volta das 14h.

Glória faleceu ao lado do filho, Tarcísio Filho. A informação foi confirmada à Quem por Tadeu Lima, assistente pessoal da atriz.

Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1934, Glória deixa como legado uma trajetória de mais de seis décadas dedicadas à atuação, com participações de destaque no teatro, no cinema e na televisão.

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Ao longo da carreira, esteve em mais de 40 novelas e interpretou papéis marcantes na memória do público. Entre os trabalhos de maior relevância estão "Irmãos Coragem" (1970), "Pai Herói" (1979), "Guerra dos Sexos" (1983), "Brega & Chique" (1987), "Rainha da Sucata" (1990), "Deus Nos Acuda" (1992), "Torre de Babel" (1998), "Senhora do Destino" (2004), "A Favorita" (2008) e "Joia Rara" (2013).

Seu último trabalho na TV foi na novela "Totalmente Demais", em 2015.

No teatro, acumulou atuações em montagens como "Tudo Bem no Ano Que Vem", "Navalha na Carne" e "Ensina-me a Viver". No cinema, além do clássico "O Pagador de Promessas", participou de produções como "Independência ou Morte" e "Se Eu Fosse Você".

Glória Menezes era viúva de Tarcísio Meira, com quem foi casada por 59 anos e teve Tarcísio Filho. A artista também deixa os filhos João Paulo e Maria Amélia, frutos de seu primeiro casamento, com Arnaldo Brito.

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