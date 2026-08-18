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Glória Menezes teve casamento arranjado aos 17 anos com primo distante: ‘Pessoa que me deu a mão’; veja foto

Atriz foi casada com Arnaldo Brito, quem a incentivou a seguir na carreira de atriz

Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 19:11

Glória Menezes se casou em 1951 como forma da família controlar sua vida Crédito: Frederico Rozario | Globo

Quem conhece a história de amor entre Glória Menezes e Tarcísio Meira, não imagina que aos 17 anos, a atriz foi submetida a um casamento arranjado com um primo distante.

A atriz morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, em sua casa no Rio de Janeiro. Em 1951, a artista se casou, ainda adolescente, para conseguir estudar teatro.

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A história foi contada pela artista no programa Tributo, da TV Globo, em um episódio dedicado à sua trajetória. As informações foram divulgadas pelo Gshow.

Foto do primeiro casamento de Glória Menezes Crédito: Reprodução | Globo

Na época, os pais de Glória não aprovaram a ideia de que ela seguisse carreira artística. O casamento com Arnaldo Brito, segundo a atriz, foi a maneira encontrada para conquistar a autonomia necessária e ingressar na Escola de Artes Dramáticas.

Laura ainda destacou a importância do primeiro marido para que realizasse seu sonho de atuar. Segundo a atriz, ela a acompanhava até a escola e, por causa do marido, conseguia driblar a resistência da família.

“Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse tido essa chance de ter uma pessoa que me desse a mão. Os maridos mandavam na gente. ‘Quer fazer a escola?’. Ele me levava na EAD. Aí não podiam se meter. É o marido dando autorização, que era eu”, contou à época.

Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Glória construiu sua carreira artística em São Paulo. Apaixonada pelo teatro, estudou na Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo (USP) e começou profissionalmente nos palcos em 1959, quando recebeu o prêmio de Atriz Revelação em um festival de teatro amador dirigido por Antunes Filho. No mesmo ano, estreou na televisão, na novela "Um Lugar ao Sol".

Em 1962, Glória chegou ao cinema com "O Pagador de Promessas", filme de Anselmo Duarte que conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. No ano seguinte, protagonizou ao lado de Tarcísio Meira "2-5499 Ocupado", da TV Excelsior, considerada a primeira telenovela diária da televisão brasileira.

A atriz estreou na TV Globo em 1967, com "Sangue e Areia", justamente ao lado de Tarcísio Meira. Os dois formaram um dos casais mais populares da televisão brasileira e também construíram uma longa história de amor fora das telas. Eles se casaram em 1962 e permaneceram juntos por quase seis décadas, até a morte do ator, em 2021.

Ao longo da carreira, Glória Menezes esteve em dezenas de novelas e interpretou personagens que ficaram na memória do público. Entre os trabalhos de destaque estão "Irmãos Coragem" (1970), "Pai Herói" (1979), "Guerra dos Sexos" (1983), "Brega & Chique" (1987), "Rainha da Sucata" (1990), "Deus Nos Acuda" (1992), "Torre de Babel" (1998), "Senhora do Destino" (2004), "A Favorita" (2008) e "Joia Rara" (2013). Seu último trabalho em novelas foi "Totalmente Demais", em 2015.

No teatro, também acumulou sucessos, como "Tudo Bem no Ano Que Vem", "Navalha na Carne" e "Ensina-me a Viver". No cinema, além de "O Pagador de Promessas", participou de produções como "Independência ou Morte" e "Se Eu Fosse Você".

Glória e Tarcísio tiveram um filho, o ator Tarcísio Filho. A atriz também era mãe de João Paulo e Maria Amélia, de seu casamento anterior.