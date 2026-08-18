LUTO

Morre Glória Menezes, uma das grandes atrizes da TV e do teatro brasileiro, aos 91 anos

Com mais de seis décadas de carreira, atriz marcou gerações de espectadores com personagens em novelas, peças de teatro e filmes

Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17:04

Glória Menezes Crédito: Globo | Fábio Rocha

Morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, a atriz Glória Menezes, um dos grandes nomes da história da televisão e do teatro brasileiro, em sua casa, no Rio de Janeiro. Com mais de seis décadas de carreira, ela marcou gerações de espectadores com personagens em novelas, peças de teatro e filmes.

Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Glória construiu sua carreira artística em São Paulo. Apaixonada pelo teatro, estudou na Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo (USP) e começou profissionalmente nos palcos em 1959, quando recebeu o prêmio de Atriz Revelação em um festival de teatro amador dirigido por Antunes Filho. No mesmo ano, estreou na televisão, na novela "Um Lugar ao Sol".

Glória Menezes 1 de 8

Em 1962, Glória chegou ao cinema com "O Pagador de Promessas", filme de Anselmo Duarte que conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. No ano seguinte, protagonizou ao lado de Tarcísio Meira "2-5499 Ocupado", da TV Excelsior, considerada a primeira telenovela diária da televisão brasileira.

A atriz estreou na TV Globo em 1967, com "Sangue e Areia", justamente ao lado de Tarcísio Meira. Os dois formaram um dos casais mais populares da televisão brasileira e também construíram uma longa história de amor fora das telas. Eles se casaram em 1962 e permaneceram juntos por quase seis décadas, até a morte do ator, em 2021.

Ao longo da carreira, Glória Menezes esteve em dezenas de novelas e interpretou personagens que ficaram na memória do público. Entre os trabalhos de destaque estão "Irmãos Coragem" (1970), "Pai Herói" (1979), "Guerra dos Sexos" (1983), "Brega & Chique" (1987), "Rainha da Sucata" (1990), "Deus Nos Acuda" (1992), "Torre de Babel" (1998), "Senhora do Destino" (2004), "A Favorita" (2008) e "Joia Rara" (2013). Seu último trabalho em novelas foi "Totalmente Demais", em 2015.

No teatro, também acumulou sucessos, como "Tudo Bem no Ano Que Vem", "Navalha na Carne" e "Ensina-me a Viver". No cinema, além de "O Pagador de Promessas", participou de produções como "Independência ou Morte" e "Se Eu Fosse Você".

Glória e Tarcísio tiveram um filho, o ator Tarcísio Filho. A atriz também era mãe de João Paulo e Maria Amélia, de seu casamento anterior.