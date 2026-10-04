ANIVERSÁRIO

Glória Pires abre álbum de fotos para celebrar aniversário do filho caçula; veja

Atriz deixou uma homenagem carinhosa para Bento, de 22 anos, nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:59

Glória Pires e Bento Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Glória Pires, de 63 anos, fez uma homenagem pelo aniversário do filho caçula, Bento Morais, de seu casamento com Orlando Morais, neste domingo (4).

A artista abriu um álbum com uma série de fotos do filho nas redes sociais. “Meu caçula, meu Bento. Você chegou para completar a nossa família do seu jeito, trazendo ainda mais amor, alegria e tantas descobertas para a minha vida”, escreveu Glória.

Glória Pires faz homenagem para o filho Bento 1 de 10

Glória Pires ainda detalhou sobre acompanhar o crescimento do filho e vê-lo construir a própria trajetória. “É uma emoção enorme te ver crescendo, construindo o seu caminho, fazendo suas escolhas e se tornando esse homem que tanto me enche de orgulho”, declarou.

A atriz ainda desejou felicidade no novo ciclo de Bento e disse que continuará ao seu lado. “Que esse novo ciclo te traga tudo aquilo que você deseja, que você seja muito feliz e nunca esqueça que eu estarei sempre aqui, torcendo por você e te amando em cada fase da vida. Sou e sempre serei a sua fã número 1!. Feliz aniversário, meu filho. Te amo infinitamente!”, finalizou.