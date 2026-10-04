Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Glória Pires abre álbum de fotos para celebrar aniversário do filho caçula; veja

Atriz deixou uma homenagem carinhosa para Bento, de 22 anos, nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:59

Glória Pires e Bento
Glória Pires e Bento Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Glória Pires, de 63 anos, fez uma homenagem pelo aniversário do filho caçula, Bento Morais, de seu casamento com Orlando Morais, neste domingo (4).

A artista abriu um álbum com uma série de fotos do filho nas redes sociais. “Meu caçula, meu Bento. Você chegou para completar a nossa família do seu jeito, trazendo ainda mais amor, alegria e tantas descobertas para a minha vida”, escreveu Glória.

Glória Pires faz homenagem para o filho Bento

Glória Pires e Bento por Reprodução | Instagram
Glória Pires e Bento por Reprodução | Instagram
Glória Pires e Bento por Reprodução | Instagram
Glória Pires e Bento por Reprodução | Instagram
Glória Pires e Bento por Reprodução | Instagram
Glória Pires e Bento por Reprodução | Instagram
Glória Pires e Bento por Reprodução | Instagram
Glória Pires e Bento por Reprodução | Instagram
Glória Pires e Bento por Reprodução | Instagram
Glória Pires e Bento por Reprodução | Instagram
1 de 10
Glória Pires e Bento por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Fátima Bernardes, Glória Pires, Rodrigo Faro e mais famosos vão às urnas para votar nas Eleições 2026; veja fotos

Fátima Bernardes, Glória Pires, Rodrigo Faro e mais famosos vão às urnas para votar nas Eleições 2026; veja fotos

Imagem - VÍDEO: Aeroporto de Brasília faz ritual de batismo em homenagem a Lito Sousa

VÍDEO: Aeroporto de Brasília faz ritual de batismo em homenagem a Lito Sousa

Imagem - Irmã de Shawn Mendes abre álbum de fotos no Brasil ao lado de Bruna Marquezine; veja registros

Irmã de Shawn Mendes abre álbum de fotos no Brasil ao lado de Bruna Marquezine; veja registros

Glória Pires ainda detalhou sobre acompanhar o crescimento do filho e vê-lo construir a própria trajetória. “É uma emoção enorme te ver crescendo, construindo o seu caminho, fazendo suas escolhas e se tornando esse homem que tanto me enche de orgulho”, declarou.

A atriz ainda desejou felicidade no novo ciclo de Bento e disse que continuará ao seu lado. “Que esse novo ciclo te traga tudo aquilo que você deseja, que você seja muito feliz e nunca esqueça que eu estarei sempre aqui, torcendo por você e te amando em cada fase da vida. Sou e sempre serei a sua fã número 1!. Feliz aniversário, meu filho. Te amo infinitamente!”, finalizou.

Além de Bento, o casal é pai de duas filhas: Anttónia, de 34 anos, Ana ,de 26. Gloria também é mãe de Cleo Pires, de 44 anos, sua primogênita, fruto do antigo casamento com o cantor Fábio Jr.

Tags:

Glória Pires

Mais recentes

Imagem - O Pix vem aí? 3 signos podem encontrar dinheiro, sucesso e boas oportunidades nesta semana

O Pix vem aí? 3 signos podem encontrar dinheiro, sucesso e boas oportunidades nesta semana
Imagem - Cantor dá tapa em mulher durante show, vídeo viraliza e polícia emite mandado de prisão

Cantor dá tapa em mulher durante show, vídeo viraliza e polícia emite mandado de prisão
Imagem - 'Era a casa dele': viúva revela destino das cinzas de Lito Sousa e apoia homenagem

'Era a casa dele': viúva revela destino das cinzas de Lito Sousa e apoia homenagem