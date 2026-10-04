Glória Pires abre álbum de fotos para celebrar aniversário do filho caçula; veja

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Felipe Sena
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:59
A atriz Glória Pires, de 63 anos, fez uma homenagem pelo aniversário do filho caçula, Bento Morais, de seu casamento com Orlando Morais, neste domingo (4).
A artista abriu um álbum com uma série de fotos do filho nas redes sociais. “Meu caçula, meu Bento. Você chegou para completar a nossa família do seu jeito, trazendo ainda mais amor, alegria e tantas descobertas para a minha vida”, escreveu Glória.
Glória Pires faz homenagem para o filho Bento
Glória Pires ainda detalhou sobre acompanhar o crescimento do filho e vê-lo construir a própria trajetória. “É uma emoção enorme te ver crescendo, construindo o seu caminho, fazendo suas escolhas e se tornando esse homem que tanto me enche de orgulho”, declarou.
A atriz ainda desejou felicidade no novo ciclo de Bento e disse que continuará ao seu lado. “Que esse novo ciclo te traga tudo aquilo que você deseja, que você seja muito feliz e nunca esqueça que eu estarei sempre aqui, torcendo por você e te amando em cada fase da vida. Sou e sempre serei a sua fã número 1!. Feliz aniversário, meu filho. Te amo infinitamente!”, finalizou.
Além de Bento, o casal é pai de duas filhas: Anttónia, de 34 anos, Ana ,de 26. Gloria também é mãe de Cleo Pires, de 44 anos, sua primogênita, fruto do antigo casamento com o cantor Fábio Jr.