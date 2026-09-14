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Glória Pires aposta em vestido assimétrico para receber prêmio de cinema em Miami

Atriz foi homenageada no prêmio da Lente de Cristal na 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival 2026 em Miami

Felipe Sena

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15:59

Cleo Pires acompanhou a mãe em evento Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Glória Pires recebeu no último sábado (12) o prêmio da Lente de Cristal na 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival 2026 em Miami.

A atriz foi a grande homenageada da noite e celebrou a conquista ao lado da filha Cleo Pires, que prestigiou a cerimônia e deu um abraço carinhoso na mãe.

Glória Pires é premiada em Miami 1 de 15

Para o evento, Gloria Pires apostou em vestido elegante assimétrico elegante, atemporal e minimalista. A peça chave, um vestido midi preto de alfaiataria com caimento ajustado deixou o visual sofisticado.

O diferencial da peça foi um decote assimétrico estruturado, que trouxe uma gola ampla dobrada sobre um dos ombros, adicionando um toque arquitetônico ao visual. A atriz combinou a produção uma clutch matelasse em tom off-white com acabamento acolchoado e lábios destacados com batom vermelho, deixando a composição clássica e ousada.

Cleo trouxe uma proposta audaciosa e com texturas, ao colocar uma sobreposição inteiramente trabalhada em rede metalizada prateada com efeito reluzente. A peça, de mangas longas e caimento reto com babado sutil na barra da túnica, foi sobreposta a um conjunto escuro básico. A ideia foi criar um jogo moderno de transparência e brilho industrial.