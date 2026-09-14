Glória Pires aposta em vestido assimétrico para receber prêmio de cinema em Miami

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Felipe Sena
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15:59
A atriz Glória Pires recebeu no último sábado (12) o prêmio da Lente de Cristal na 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival 2026 em Miami.
A atriz foi a grande homenageada da noite e celebrou a conquista ao lado da filha Cleo Pires, que prestigiou a cerimônia e deu um abraço carinhoso na mãe.
Glória Pires é premiada em Miami
Para o evento, Gloria Pires apostou em vestido elegante assimétrico elegante, atemporal e minimalista. A peça chave, um vestido midi preto de alfaiataria com caimento ajustado deixou o visual sofisticado.
O diferencial da peça foi um decote assimétrico estruturado, que trouxe uma gola ampla dobrada sobre um dos ombros, adicionando um toque arquitetônico ao visual. A atriz combinou a produção uma clutch matelasse em tom off-white com acabamento acolchoado e lábios destacados com batom vermelho, deixando a composição clássica e ousada.
Cleo trouxe uma proposta audaciosa e com texturas, ao colocar uma sobreposição inteiramente trabalhada em rede metalizada prateada com efeito reluzente. A peça, de mangas longas e caimento reto com babado sutil na barra da túnica, foi sobreposta a um conjunto escuro básico. A ideia foi criar um jogo moderno de transparência e brilho industrial.
A premiação ainda consagrou o longa-metragem “Cinco Tipos de Medo”, assinado por Bruno Bini, como o grande vencedor da edição. A atriz Bella Campos, que protagoniza a produção, esteve presente no evento e subiu ao palco para acompanhar o momento de consagração da equipe.