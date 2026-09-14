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Glória Pires aposta em vestido assimétrico para receber prêmio de cinema em Miami

Atriz foi homenageada no prêmio da Lente de Cristal na 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival 2026 em Miami

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15:59

Cleo Pires acompanhou a mãe em evento
Cleo Pires acompanhou a mãe em evento Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Glória Pires recebeu no último sábado (12) o prêmio da Lente de Cristal na 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival 2026 em Miami.

A atriz foi a grande homenageada da noite e celebrou a conquista ao lado da filha Cleo Pires, que prestigiou a cerimônia e deu um abraço carinhoso na mãe.

Glória Pires é premiada em Miami

Atriz recebeu a Lente de Cristal na 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival 2026 por Reprodução | Instagram
Atriz recebeu a Lente de Cristal na 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival 2026 por Reprodução | Instagram
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Atriz recebeu a Lente de Cristal na 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival 2026 por Reprodução | Instagram

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Para o evento, Gloria Pires apostou em vestido elegante assimétrico elegante, atemporal e minimalista. A peça chave, um vestido midi preto de alfaiataria com caimento ajustado deixou o visual sofisticado.

O diferencial da peça foi um decote assimétrico estruturado, que trouxe uma gola ampla dobrada sobre um dos ombros, adicionando um toque arquitetônico ao visual. A atriz combinou a produção uma clutch matelasse em tom off-white com acabamento acolchoado e lábios destacados com batom vermelho, deixando a composição clássica e ousada.

Cleo trouxe uma proposta audaciosa e com texturas, ao colocar uma sobreposição inteiramente trabalhada em rede metalizada prateada com efeito reluzente. A peça, de mangas longas e caimento reto com babado sutil na barra da túnica, foi sobreposta a um conjunto escuro básico. A ideia foi criar um jogo moderno de transparência e brilho industrial.

A premiação ainda consagrou o longa-metragem “Cinco Tipos de Medo”, assinado por Bruno Bini, como o grande vencedor da edição. A atriz Bella Campos, que protagoniza a produção, esteve presente no evento e subiu ao palco para acompanhar o momento de consagração da equipe.

Tags:

Cleo Pires Glória Pires

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