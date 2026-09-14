Glória Pires é premiada em Miami e recebe carinho de Cléo Pires

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Felipe Sena
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15:37
Glória Pires recebeu a Lente de Cristal 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival 2026 em Miami, no último sábado, 12.
A atriz celebrou a conquista ao lado da filha Cleo Pires, que prestigiou a cerimônia, e deu um abraço carinhoso na mãe.
Glória Pires é premiada em Miami
A premiação ainda consagrou o longa-metragem “Cinco Tipos de Medo”, assinado por Bruno Bini, como o vencedor da edição. A atriz Bella Campos, que protagoniza a produção, esteve no evento e subiu ao palco para acompanhar o momento de consagração da equipe.
Os vencedores do Inffinito Brazilian Film Festival 2026
Melhor Filme (Júri): Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini
Melhor Filme (Público): Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini
Melhor Direção: Bruno Bini, por Cinco Tipos de Medo
Melhor Roteiro: Bruno Bini, por Cinco Tipos de Medo
Melhor Atriz: Duda Santos, por Funk, de Aly Muritiba
Melhor Ator: Gero Camilo, por Papagaios, de Douglas Soares
Melhor Fotografia: Reynaldo Zangrandi, por Sedução, de Zelito Viana e Marcos Palmeira
Melhor Documentário (Público): Raízes do Sagrado Feminino, de Carla Camurati
Melhor Curta (Júri): Poeira, de Mateus Lana
Melhor Curta (Público): Poeira, de Mateus Lana
Melhor Curta Prêmio Canal Brasil: O Mapa Em Que Estão Meus Pés, de Luciano Pedro Jr.