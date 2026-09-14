PREMIAÇÃO

Glória Pires é premiada em Miami e recebe carinho de Cléo Pires

Premiação ainda consagrou filme nacional, protagonizado por Bella Campos

Felipe Sena

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15:37

Glória Pires foi premiada ao lado da filha Crédito: Reprodução | Instagram

Glória Pires recebeu a Lente de Cristal 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival 2026 em Miami, no último sábado, 12.

A atriz celebrou a conquista ao lado da filha Cleo Pires, que prestigiou a cerimônia, e deu um abraço carinhoso na mãe.

Glória Pires é premiada em Miami 1 de 15

A premiação ainda consagrou o longa-metragem “Cinco Tipos de Medo”, assinado por Bruno Bini, como o vencedor da edição. A atriz Bella Campos, que protagoniza a produção, esteve no evento e subiu ao palco para acompanhar o momento de consagração da equipe.

Os vencedores do Inffinito Brazilian Film Festival 2026

Melhor Filme (Júri): Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini

Melhor Filme (Público): Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini

Melhor Direção: Bruno Bini, por Cinco Tipos de Medo

Melhor Roteiro: Bruno Bini, por Cinco Tipos de Medo

Melhor Atriz: Duda Santos, por Funk, de Aly Muritiba

Melhor Ator: Gero Camilo, por Papagaios, de Douglas Soares

Melhor Fotografia: Reynaldo Zangrandi, por Sedução, de Zelito Viana e Marcos Palmeira

Melhor Documentário (Público): Raízes do Sagrado Feminino, de Carla Camurati

Melhor Curta (Júri): Poeira, de Mateus Lana

Melhor Curta (Público): Poeira, de Mateus Lana