VAI VIAJAR?

Gol faz promoção relâmpago com passagens a partir de R$ 199 e viagens internacionais por R$ 1.237; veja destinos

Campanha especial de 10/10 oferece descontos para voos pelo Brasil e pelo exterior, com compras disponíveis até segunda-feira (12)

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 11:04

Avião da Gol Crédito: Reprodução

Quem está planejando viajar ainda em 2026 ou já pensa nas férias do próximo ano pode aproveitar uma nova promoção da Gol Linhas Aéreas. A companhia lançou uma campanha especial de 10/10 com passagens nacionais a partir de R$ 199,40 e bilhetes internacionais de ida e volta a partir de R$ 1.237.

As ofertas começaram na sexta-feira (9) e ficam disponíveis até as 23h59 de segunda-feira (12), conforme a disponibilidade de assentos nas rotas participantes.

Brasileiro quebra recorde ao conhecer todos os países do mundo 1 de 11

Para os destinos brasileiros, a promoção contempla viagens entre outubro e dezembro de 2026. Já quem pretende sair do país encontra opções de embarque entre outubro deste ano e junho de 2027.

Entre as cidades nacionais incluídas na campanha estão Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte, Cuiabá e Vitória.

Uma das menores tarifas anunciadas é para o trecho entre São José dos Campos, em São Paulo, e o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com passagens a partir de R$ 199,40 para viagens em outubro. No mesmo mês, há bilhetes de Porto Alegre para Florianópolis a partir de R$ 292,59 e de Vitória para o Rio de Janeiro por R$ 448,99.

Em novembro, a companhia oferece passagens de São Luís para São Paulo a partir de R$ 392,63. Também aparecem entre as opções o trajeto do Rio de Janeiro para Cuiabá, por R$ 396,65, e o de Belo Horizonte para São Paulo, com valores a partir de R$ 407,04.

Para dezembro, estão anunciadas tarifas de Curitiba para São Paulo a partir de R$ 258,04, de Vitória para o Rio de Janeiro por R$ 268,99 e de Belo Horizonte para São Paulo a partir de R$ 280,04.

A campanha também contempla quem deseja viajar para outros países. Entre os destinos internacionais estão Buenos Aires, na Argentina, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e Córdoba, também na Argentina.

O menor preço divulgado para viagens internacionais é de R$ 1.237, referente a passagens de ida e volta entre São Paulo e Santa Cruz de la Sierra, com embarque em outubro.

Outra opção é o trajeto entre Florianópolis e Buenos Aires, com tarifas a partir de R$ 1.619 para outubro ou novembro, dependendo do aeroporto de chegada na capital argentina.

Para quem sai do Rio de Janeiro, há passagens de ida e volta para Córdoba a partir de R$ 1.878, em outubro, e para Buenos Aires a partir de R$ 1.931, em novembro.

Os Estados Unidos também aparecem na lista. A Gol anunciou bilhetes entre o Rio de Janeiro e Nova York a partir de R$ 3.224, ida e volta, para viagens em março de 2027.