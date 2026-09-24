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Goleiro de 1,96 m se ajoelha para facilitar entrevista de repórter com dificuldade de locomoção e gesto de gentileza viraliza

Wagner afirmou que atitude foi uma forma de respeito ao profissional, que se aproximou dele de muletas para realizar a entrevista

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:26

Gesto de goleiro emociona
Gesto de goleiro emociona Crédito: Reprodução

Uma atitude simples registrada depois de uma partida do Campeonato Paraibano acabou ganhando repercussão nas redes sociais. Com 1,96 metro de altura, o goleiro Wagner decidiu se ajoelhar para facilitar o trabalho de um repórter com dificuldade de locomoção.

O momento aconteceu durante uma entrevista após o jogo. Ao perceber que o profissional havia se aproximado dele usando muletas e que a diferença de altura dificultaria a conversa, Wagner se ajoelhou.

Jogadores brasileiros na lista da ESPN dos 100 melhores jogadores do mundo

Vini Jr (Real Madrid) por Reprodução/FIFA
Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Bruno Guimarães (Arsenal) por Reprodução/ FIFA
Marquinhos (PSG) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
João Pedro (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Igor Thiago (Brentford)  por Reprodução
Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
1 de 8
Vini Jr (Real Madrid) por Reprodução/FIFA

Segundo o goleiro, a atitude não foi pensada para chamar atenção, mas surgiu naturalmente diante da situação.

“A minha atitude se deu pela força de vontade dele, de estar vindo até mim mesmo de muletas. Me senti na obrigação, como profissional e como ser humano, de ter o respeito e ser humilde suficiente. Pelo tamanho dele e pela minha altura (1,96 m) eu tinha que me ajoelhar. Em nenhum momento eu quis aparecer. Foi um gesto simples, de educação, para que ele fizesse o trabalho dele bem feito”, explicou.

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Foto do momento começou a circular

Wagner contou que não imaginava que a cena ganharia tamanha repercussão. Uma fotografia feita durante a entrevista começou a circular pelo WhatsApp e, posteriormente, chegou às redes sociais.

“Não imaginei que teria essa repercussão. Fiz aquilo por ter recebido uma boa criação da minha família, que me ensinou a ter respeito com as pessoas. Estou recebendo muitas mensagens e fazendo o impossível para responder todas. Agradeço muito esse carinho”, afirmou.

A imagem chamou atenção justamente pelo gesto espontâneo do goleiro, que disse ter agido apenas para permitir que o repórter pudesse realizar seu trabalho com mais facilidade.

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