Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gominho acusa Jojo Todynho de criar grupo para falar mal de Anitta: 'Inventou essa loucura'

Apresentador relembrou polêmica envolvendo Preta Gil e Pabllo Vittar e afirmou que Anitta chegou a pedir desculpas após os dois retomarem contato

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20:09

Anitta e Jojo Todynho
Anitta e Jojo Todynho Crédito: Redes sociais

Gominho voltou a falar sobre uma antiga polêmica envolvendo Jojo Todynho, Anitta, Preta Gil e Pabllo Vittar. Em entrevista ao programa "Em Off", da Jovem Pan Entretenimento, exibida na sexta-feira (2), o apresentador afirmou que Jojo teria inventado a história de que ele mantinha um grupo no WhatsApp com Preta e Pabllo para falar mal de Anitta.

A controvérsia ganhou repercussão em 2019. Na época, veio a público a versão de que Jojo teria contado a Anitta sobre supostas conversas mantidas pelos três artistas a respeito dela. Em meio à repercussão, Anitta deixou de seguir Gominho, Preta e Pabllo nas redes sociais.

Jojo Todynho depois e antes da mudança

Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho passou por cirurgia baríátrica por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
1 de 19
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram

Agora, Gominho voltou a negar que o grupo tenha existido e responsabilizou Jojo pela história. "E ela inventou isso. Ela [Jojo Todynho] inventou essa loucura. Eu estava lá em Curaçao…", declarou.

Anitta e Danilo Mesquita foram flagrados de mãos dadas e se beijando

Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@dailydogarotinho
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
Anitta e Danilo Mesquita por Reprodução/Instagram
Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita estariam supostamente vivendo um romance por Reprodução
Danilo Mesquita no show de Anitta em São Paulo por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita estariam vivendo um romance por Reprodução/Instagram
1 de 12
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@dailydogarotinho

Crise de choro após ataques

Gominho também relembrou o impacto que a repercussão teve sobre ele. Segundo o apresentador, ele estava em Curaçao para acompanhar um festival de jazz quando percebeu que a história havia ganhado força nas redes sociais.

Ao acessar os comentários de uma publicação sobre o assunto, encontrou críticas e ataques feitos por fãs de Anitta. Gominho afirmou que ficou abalado e começou a chorar. "E ali, mulher, comecei a ter uma crise de choro assim, porque li umas coisas horrorosas…", contou.

Foi nesse momento que ele decidiu ligar para Ivete Sangalo. Segundo Gominho, a cantora pediu que ele bebesse um copo de água, lesse um salmo e refletisse sobre a importância que aquelas críticas realmente teriam em sua vida.

Leia mais

Imagem - Anitta admite que está fazendo aulas de samba para estreia como rainha de bateria e nega 'maratona' para desfilar com shape impecável: 'Sem tempo pra isso'

Anitta admite que está fazendo aulas de samba para estreia como rainha de bateria e nega 'maratona' para desfilar com shape impecável: 'Sem tempo pra isso'

Imagem - MC Cabelinho vive romance discreto com Kerolin, atacante da Seleção Brasileira

MC Cabelinho vive romance discreto com Kerolin, atacante da Seleção Brasileira

Imagem - Ivete Sangalo indica Salmo 91 a Gominho durante momento difícil: entenda o significado da oração de proteção

Ivete Sangalo indica Salmo 91 a Gominho durante momento difícil: entenda o significado da oração de proteção

O apresentador afirmou que a conversa com Ivete mudou a maneira como passou a enxergar a situação e que, depois daquele episódio, deixou de sofrer com a repercussão da mesma forma.

Reaproximação com Anitta

Gominho também revelou que a relação com Anitta foi restabelecida depois da polêmica. Ele já havia declarado em 2019 que procurou a cantora e Jojo para conversar sobre o episódio e negou naquela ocasião a existência do suposto grupo.

Segundo o apresentador, Anitta posteriormente reconheceu a situação e pediu desculpas a ele e a Pabllo Vittar. "Tem uns que nem sabem que a gente voltou a se falar, que depois ela me pediu desculpa, e pediu desculpa pra Pabllo e tal", afirmou.

A declaração de que Jojo teria inventado a história é uma acusação feita por Gominho. No conteúdo apresentado, não há uma manifestação atual de Jojo Todynho sobre a nova fala do apresentador.

Mais recentes

Imagem - Arlindinho vive novo affair após término conturbado com Erika Januza, diz colunista

Arlindinho vive novo affair após término conturbado com Erika Januza, diz colunista
Imagem - Viúva de Rick desabafa sobre saudade quase duas semanas após morte do cantor: 'Dolorosa e devastadora'

Viúva de Rick desabafa sobre saudade quase duas semanas após morte do cantor: 'Dolorosa e devastadora'
Imagem - Filha de ator de 'Pretty Little Liars' faz homenagem à irmã morta aos 13 anos: 'Gostaria que seu curto tempo aqui tivesse sido mais fácil'

Filha de ator de 'Pretty Little Liars' faz homenagem à irmã morta aos 13 anos: 'Gostaria que seu curto tempo aqui tivesse sido mais fácil'