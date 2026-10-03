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Gominho acusa Jojo Todynho de criar grupo para falar mal de Anitta: 'Inventou essa loucura'

Apresentador relembrou polêmica envolvendo Preta Gil e Pabllo Vittar e afirmou que Anitta chegou a pedir desculpas após os dois retomarem contato

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20:09

Anitta e Jojo Todynho Crédito: Redes sociais

Gominho voltou a falar sobre uma antiga polêmica envolvendo Jojo Todynho, Anitta, Preta Gil e Pabllo Vittar. Em entrevista ao programa "Em Off", da Jovem Pan Entretenimento, exibida na sexta-feira (2), o apresentador afirmou que Jojo teria inventado a história de que ele mantinha um grupo no WhatsApp com Preta e Pabllo para falar mal de Anitta.

A controvérsia ganhou repercussão em 2019. Na época, veio a público a versão de que Jojo teria contado a Anitta sobre supostas conversas mantidas pelos três artistas a respeito dela. Em meio à repercussão, Anitta deixou de seguir Gominho, Preta e Pabllo nas redes sociais.

Jojo Todynho depois e antes da mudança 1 de 19

Agora, Gominho voltou a negar que o grupo tenha existido e responsabilizou Jojo pela história. "E ela inventou isso. Ela [Jojo Todynho] inventou essa loucura. Eu estava lá em Curaçao…", declarou.

Anitta e Danilo Mesquita foram flagrados de mãos dadas e se beijando 1 de 12

Crise de choro após ataques

Gominho também relembrou o impacto que a repercussão teve sobre ele. Segundo o apresentador, ele estava em Curaçao para acompanhar um festival de jazz quando percebeu que a história havia ganhado força nas redes sociais.

Ao acessar os comentários de uma publicação sobre o assunto, encontrou críticas e ataques feitos por fãs de Anitta. Gominho afirmou que ficou abalado e começou a chorar. "E ali, mulher, comecei a ter uma crise de choro assim, porque li umas coisas horrorosas…", contou.

Foi nesse momento que ele decidiu ligar para Ivete Sangalo. Segundo Gominho, a cantora pediu que ele bebesse um copo de água, lesse um salmo e refletisse sobre a importância que aquelas críticas realmente teriam em sua vida.

O apresentador afirmou que a conversa com Ivete mudou a maneira como passou a enxergar a situação e que, depois daquele episódio, deixou de sofrer com a repercussão da mesma forma.

Reaproximação com Anitta

Gominho também revelou que a relação com Anitta foi restabelecida depois da polêmica. Ele já havia declarado em 2019 que procurou a cantora e Jojo para conversar sobre o episódio e negou naquela ocasião a existência do suposto grupo.

Segundo o apresentador, Anitta posteriormente reconheceu a situação e pediu desculpas a ele e a Pabllo Vittar. "Tem uns que nem sabem que a gente voltou a se falar, que depois ela me pediu desculpa, e pediu desculpa pra Pabllo e tal", afirmou.