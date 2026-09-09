Gominho alfineta Luciano Huck por foto de apresentador com amigos brancos: ‘A única preta morreu’

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Felipe Sena
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 18:34
Nesta quarta-feira (9), Gominho deu uma alfinetada em Luciano Huck após o apresentador compartilhar uma foto cercado por um grupo de amigos famosos.
Em um comentário nas redes sociais, o apresentador do Multishow comentou a ausência de pessoas negras e disse que a única que andava com eles era Preta Gil, morta em decorrência de um câncer há pouco mais de um ano. “A única preta morreu”, comentou o humorista.
Preta Gil e Gominho
Na noite do dia anterior, Huck e Angélica abriram as portas da mansão onde moram, no Rio de Janeiro, para ver com amigos o novo filme de Monica Martelli e Ingrid Guimarães, Minha Melhor Amiga.
Entre os presentes estavam Carolina Dieckmmann, Bruna Griphao, Anitta e o novo affair, Danilo Mesquita, Junno Andrade, Xuxa, Chay Suede, João Vicente de Castro, Rafael Portugal, Paulo Vieira, Marina Ruy Barbosa e Grazi Massafera.
A foto repercutiu nas redes sociais. “Poxa, nenhum negro”, dizia a publicação, que chamou atenção de Gominho. "A única preta com quem eles andavam morreu", escreveu o ex-participante de A Fazenda, que era um dos melhores amigos de Preta Gil.
Após essa publicação, ele fez outra postagem comentando que Paulo Vieira estava na foto. "Vamos apagar porque o Paulo Vieira estava! Rs", escreveu ele, em tom de deboche.