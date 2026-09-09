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Gominho alfineta Luciano Huck por foto de apresentador com amigos brancos: ‘A única preta morreu’

Apresentador do Multishow comentou a ausência de pessoas negras e disse que a única que andava com eles era Preta Gil

Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 18:34

Luciano Huck deu festa em mansão no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta quarta-feira (9), Gominho deu uma alfinetada em Luciano Huck após o apresentador compartilhar uma foto cercado por um grupo de amigos famosos.

Em um comentário nas redes sociais, o apresentador do Multishow comentou a ausência de pessoas negras e disse que a única que andava com eles era Preta Gil, morta em decorrência de um câncer há pouco mais de um ano. “A única preta morreu”, comentou o humorista.

Preta Gil e Gominho 1 de 15

Na noite do dia anterior, Huck e Angélica abriram as portas da mansão onde moram, no Rio de Janeiro, para ver com amigos o novo filme de Monica Martelli e Ingrid Guimarães, Minha Melhor Amiga.

Entre os presentes estavam Carolina Dieckmmann, Bruna Griphao, Anitta e o novo affair, Danilo Mesquita, Junno Andrade, Xuxa, Chay Suede, João Vicente de Castro, Rafael Portugal, Paulo Vieira, Marina Ruy Barbosa e Grazi Massafera.

A foto repercutiu nas redes sociais. “Poxa, nenhum negro”, dizia a publicação, que chamou atenção de Gominho. "A única preta com quem eles andavam morreu", escreveu o ex-participante de A Fazenda, que era um dos melhores amigos de Preta Gil.