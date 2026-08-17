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Gominho responde a ex-marido de Preta Gil após críticas sobre documentário

Amigo da cantora afirmou conhecer o sofrimento vivido por ela durante o relacionamento com Rodrigo Godoy, mas disse não querer transformar a situação em uma disputa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 21:47

Gominho respondeu às provocações de Rodrigo Godoy
Gominho respondeu às provocações de Rodrigo Godoy Crédito: Reprodução/Instagram

Gominho reagiu às declarações de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, após o personal trainer criticar a repercussão de relatos sobre o relacionamento dos dois no documentário Preta - Eu Não Ando Só.

Rodrigo se manifestou depois que amigos da cantora falaram sobre o período delicado vivido por ela durante o casamento. Em meio à repercussão, afirmou que algumas pessoas teriam “telhado de vidro” e provocou: “Se o lobo mau assoprar, a casa de vocês cai”.

Gominho, que era um dos amigos mais próximos de Preta, preferiu não transformar a resposta em uma nova briga pública. Ao comentar a situação, ele revelou que Preta ainda mantinha algum contato com Rodrigo, principalmente por causa dos cachorros que os dois tinham juntos. “Depois de tudo que aconteceu, ela falava com ele. Havia um diálogo raro, mas havia um diálogo raro com ele”, afirmou.

Preta Gil e Gominho

Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Gominho e preta Gil por Reprodução
Gominho visita Aparecida antes de velório de Preta Gil por Reprodução/Instagram
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Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução

O apresentador também deixou claro que conhece detalhes do que a cantora enfrentou naquela época. Segundo ele, porém, não cabe a ele determinar quem está certo ou errado na história. “Eu sei de tudo que aconteceu com ela, eu sei de tudo que ela sofreu pelo que ele fez por ela. Mas eu, de verdade, eu não tô aqui para ficar julgando ninguém”, declarou.

Gominho defende legado de Preta

Ao falar sobre a troca de declarações, Gominho reforçou que sua preocupação principal é preservar a memória de Preta Gil e evitar que as discussões em torno do ex-casal tirem o foco das homenagens à cantora. “Eu tô aqui para enaltecer o nome da minha amiga onde ela gostaria, que é sobre alegria, sobre bem-estar e sobre a sinceridade de ser quem se é”, afirmou.

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O documentário Preta - Eu Não Ando Só revisita diferentes momentos da trajetória da cantora e reúne depoimentos de pessoas próximas a ela, incluindo relatos sobre períodos difíceis de sua vida pessoal.

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