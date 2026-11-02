Gominho revela destino de bolsas que recebeu de Preta Gil e rebate rumores sobre herança

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Heider Sacramento
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 23:36
O apresentador Gominho abriu o jogo sobre os objetos pessoais que recebeu de Preta Gil e negou ter herdado dinheiro da cantora, que morreu em julho de 2025. Em entrevista ao jornal O Globo, ele explicou que participou de uma divisão de pertences da amiga e revelou que vendeu a maior parte das bolsas que ficaram com ele.
Entre os itens recebidos estavam bolsas de grife, acessórios e objetos da casa da artista. Gominho decidiu preservar uma das bolsas e uma echarpe que Preta costumava usar, por causa do valor sentimental.
Incomodado com os comentários sobre uma suposta herança financeira, o apresentador questionou a origem dos boatos. “Não faço a menor ideia de onde tiraram essa história”, afirmou.
Ele também destacou que os objetos representam lembranças da convivência com a cantora, e não uma recompensa pelo período em que esteve ao lado dela durante o tratamento contra o câncer.
Preta Gil e Gominho
“Preta deixou para mim tudo o que eu sou hoje em dia”, declarou. Sobre os pertences, completou: “São coisas afetivas mesmo, o dinheiro vem e vai. E eu não tenho apego a coisas materiais”.
Amizade com Preta motivou mudança de hábitos
Na entrevista, Gominho também contou que acompanhar a luta de Preta Gil contra o câncer o fez repensar a própria saúde. Segundo ele, o segundo diagnóstico da cantora foi um momento decisivo para mudar de comportamento.
Na época, o apresentador pesava 160 quilos, enfrentava problemas como gastrite e tinha dificuldades para realizar tarefas simples. A situação o levou a priorizar os cuidados pessoais.
Gominho revelou que eliminou 70 quilos e utilizou Mounjaro durante um ano. Atualmente, busca manter o peso entre 89 e 95 quilos com exercícios físicos e alimentação equilibrada.
“Eu quero cuidar de alguém, mas não estou cuidando nem de mim. Essa conta não está batendo”, recordou sobre a reflexão que teve naquele período.