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Gominho revela destino de bolsas que recebeu de Preta Gil e rebate rumores sobre herança

Apresentador contou que vendeu a maioria dos acessórios da cantora, mas guardou objetos especiais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 23:36

Gominho emocionou seguidores ao falar sobre a saudade e a ausência de Preta Gil
Gominho emocionou seguidores ao falar sobre a saudade e a ausência de Preta Gil Crédito: Reprodução

O apresentador Gominho abriu o jogo sobre os objetos pessoais que recebeu de Preta Gil e negou ter herdado dinheiro da cantora, que morreu em julho de 2025. Em entrevista ao jornal O Globo, ele explicou que participou de uma divisão de pertences da amiga e revelou que vendeu a maior parte das bolsas que ficaram com ele.

Entre os itens recebidos estavam bolsas de grife, acessórios e objetos da casa da artista. Gominho decidiu preservar uma das bolsas e uma echarpe que Preta costumava usar, por causa do valor sentimental.

Incomodado com os comentários sobre uma suposta herança financeira, o apresentador questionou a origem dos boatos. “Não faço a menor ideia de onde tiraram essa história”, afirmou.

Ele também destacou que os objetos representam lembranças da convivência com a cantora, e não uma recompensa pelo período em que esteve ao lado dela durante o tratamento contra o câncer.

Preta Gil e Gominho

Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Gominho e preta Gil por Reprodução
Gominho visita Aparecida antes de velório de Preta Gil por Reprodução/Instagram
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Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução

“Preta deixou para mim tudo o que eu sou hoje em dia”, declarou. Sobre os pertences, completou: “São coisas afetivas mesmo, o dinheiro vem e vai. E eu não tenho apego a coisas materiais”.

Amizade com Preta motivou mudança de hábitos

Na entrevista, Gominho também contou que acompanhar a luta de Preta Gil contra o câncer o fez repensar a própria saúde. Segundo ele, o segundo diagnóstico da cantora foi um momento decisivo para mudar de comportamento.

Na época, o apresentador pesava 160 quilos, enfrentava problemas como gastrite e tinha dificuldades para realizar tarefas simples. A situação o levou a priorizar os cuidados pessoais.

Gominho revelou que eliminou 70 quilos e utilizou Mounjaro durante um ano. Atualmente, busca manter o peso entre 89 e 95 quilos com exercícios físicos e alimentação equilibrada.

“Eu quero cuidar de alguém, mas não estou cuidando nem de mim. Essa conta não está batendo”, recordou sobre a reflexão que teve naquele período.

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