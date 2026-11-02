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Gordura queimada na grelha do fogão: mistura com 2 ingredientes ajuda a remover a crosta difícil sem precisar esfregar tanto

Combinação de bicarbonato e detergente pode facilitar a limpeza das grades, mas exige cuidados para não danificar o revestimento do fogão

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 11:11

Limpeza da grelha do fogão exige cuidados para remover a gordura queimada sem comprometer o revestimento das peças
Limpeza da grelha do fogão exige cuidados para remover a gordura queimada sem comprometer o revestimento das peças Crédito: Ilustração gerada por IA

A gordura que se acumula nas grelhas do fogão pode se transformar em uma crosta escura e resistente, difícil de remover com uma lavagem convencional. O problema aparece principalmente quando respingos de óleo e restos de alimentos são expostos repetidamente ao calor, formando uma camada que adere à superfície.

Para facilitar a limpeza, uma combinação de bicarbonato de sódio e detergente costuma aparecer entre os truques domésticos. A mistura pode auxiliar na remoção de resíduos, mas exige atenção ao material da grelha, já que determinados revestimentos não suportam produtos abrasivos, mesmo os considerados suaves.

Manter seu fogão sempre limpo faz ele durar mais

Manter seu fogão sempre limpo faz ele durar mais por Shutterstock
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Fogão por Shutterstock
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Antes de recorrer à receita caseira, é importante verificar as recomendações do fabricante. Em muitos modelos, água morna, detergente neutro e uma esponja macia já são suficientes para amolecer a sujeira e recuperar a aparência das peças sem comprometer sua durabilidade.

Por que a gordura gruda?

Durante o preparo das refeições, pequenas quantidades de óleo e alimentos entram em contato com as grades do fogão. Com o aquecimento constante, esses resíduos perdem umidade, sofrem transformações e podem formar depósitos endurecidos que se acumulam nas superfícies.

O problema se intensifica quando a limpeza é adiada por vários dias. Novos respingos acabam se sobrepondo às camadas anteriores, tornando a remoção mais trabalhosa e favorecendo o surgimento de manchas escuras ao redor dos queimadores.

Além da aparência, o acúmulo pode provocar odores desagradáveis e até fumaça quando os resíduos voltam a ser aquecidos. Por isso, manter uma rotina de higienização ajuda a evitar que a sujeira se torne difícil de retirar.

Mistura de limpeza

Uma das alternativas utilizadas na limpeza doméstica é a pasta preparada com bicarbonato de sódio e detergente. Enquanto o detergente contém substâncias que auxiliam na remoção de gordura, o bicarbonato atua principalmente como um abrasivo leve durante a fricção.

Para preparar a mistura, coloque duas colheres de sopa de bicarbonato em um recipiente e acrescente detergente aos poucos. Mexa até alcançar uma consistência semelhante à de creme dental, suficientemente espessa para permanecer sobre a superfície sem escorrer.

Entretanto, a receita não é adequada para todas as grelhas. A Brastemp, por exemplo, desaconselha o uso de bicarbonato e outras misturas caseiras em suas trempes, devido ao risco de danos permanentes. Portanto, a aplicação só deve ser considerada quando o manual do equipamento permitir esse tipo de produto.

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Como remover a crosta?

O primeiro cuidado é esperar o fogão esfriar completamente. Antes de retirar as peças, desligue o aparelho da energia elétrica, quando aplicável, e feche o registro de gás. Dessa forma, a higienização pode ser realizada com mais segurança.

Com as grelhas removidas, utilize um pano úmido para retirar migalhas e resíduos soltos. Se o fabricante permitir, deixe as peças por alguns minutos em água morna com detergente neutro, respeitando o tempo máximo indicado para o material.

Nas grelhas compatíveis com a pasta de bicarbonato, a aplicação pode ser feita diretamente sobre os pontos mais engordurados. O tempo de contato deve seguir as orientações do fabricante, sem deixar a mistura secar sobre o revestimento.

Depois, esfregue delicadamente com uma esponja macia ou escova adequada ao material. Movimentos curtos e repetidos ajudam a desprender os resíduos sem exigir força excessiva, especialmente nas junções e nos cantos onde a sujeira costuma se concentrar.

O enxágue precisa remover completamente os produtos utilizados. Antes de recolocar as grades no fogão, seque todas as partes com um pano limpo e confira se não há umidade acumulada.

Embora tenham a mesma função, as grelhas podem apresentar materiais e acabamentos diferentes. Modelos esmaltados exigem atenção especial ao atrito, pois o uso de utensílios inadequados pode provocar riscos e desgastar a camada protetora.

Já as peças de ferro fundido precisam ser secas cuidadosamente após a lavagem. A permanência de água sobre o metal favorece a oxidação, problema que pode comprometer tanto a aparência quanto a conservação do acessório.

Outra precaução importante envolve as misturas de produtos de limpeza. Água sanitária, amônia e outros limpadores não devem ser combinados com receitas domésticas, pois algumas associações podem liberar substâncias perigosas.

Limpeza evita acúmulo

A maneira mais simples de impedir que a gordura forme uma crosta resistente é retirar os respingos depois que o fogão estiver frio. Uma esponja macia com detergente neutro costuma resolver a sujeira recente antes que ela passe por novos ciclos de aquecimento.

Também vale observar a parte inferior das grelhas, onde resíduos podem permanecer escondidos durante a higienização. A limpeza frequente dessas áreas reduz o trabalho necessário nas lavagens mais profundas.

Com cuidados regulares e produtos compatíveis com o equipamento, é possível conservar as grades por mais tempo e evitar o acúmulo de gordura queimada. Mais importante do que utilizar uma mistura forte é respeitar o material de cada peça e impedir que a sujeira permaneça sobre ela por muito tempo.

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