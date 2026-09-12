MÚSICA

Gostou do Stray Kids no Rock in Rio? Conheça 6 curiosidades sobre o grupo de K-pop

Headliner do Palco Mundo nesta sexta-feira (11), artistas sul-coreanos fizeram história no festival brasileiro

Kamila Macedo

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 00:09

Stray Kids Crédito: Divulgação

O grupo sul-coreano Stray Kids é o headliner do Rock in Rio nesta sexta-feira (11), data considerada o “dia do K-pop” no festival devido à predominância de artistas do gênero. Donos de hits como “God's Menu”, “Thunderous” e “VENOM”, eles fizeram história ao se tornarem os primeiros nomes desse estilo musical a ocupar o espaço de atração principal da noite no Palco Mundo.

Além do octeto, a inclusão do K-pop como novidade nesta edição do festival também contou com apresentações de outros artistas sul-coreanos: a cantora HWASA e o grupo NEXZ.

Stray Kids 1 de 9

Atualmente composto por oito integrantes (Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N), o grupo foi formado pela JYP Entertainment em 2017 e já alcançou sucesso mundial. Para quem assistiu ao show e sentiu curiosidade de saber mais detalhes sobre os artistas, seguem seis curiosidades:

1 - Formação em reality show de sobrevivência

A trajetória do grupo começou sob a tensão de um reality show de sobrevivência em 2017. A agência JYP Entertainment colocou trainees (aspirante a artista que faz treinamento intensivo de canto e dança com uma agência antes de estrear) à prova para avaliar não apenas o talento, mas se funcionavam em conjunto.

O processo foi complicado: Felix e Lee Know chegaram a ser eliminados, recuperando suas vagas apenas na repescagem. Com isso, o grupo estreou com nove membros: Bang Chan, Changbin, Hyunjin, Han, Seungmin, I.N, Woojin, Lee Know e Felix. Um ano depois, a formação sofreu sua única baixa, quando Woojin deixou o grupo por razões pessoais, até hoje mantidas sob sigilo.

2 - Membros com raízes estrangeiras

Apesar de atuarem na indústria sul-coreana, nem todos os integrantes serão afetados pelas rigorosas leis de alistamento do país, graças às suas origens. O líder Bang Chan nasceu em solo coreano, mas cresceu na Austrália e possui cidadania dupla, retornando à Ásia apenas aos 13 anos para audicionar na JYP Entertainment. Já Felix é australiano de nascença e se mudou para a Coreia do Sul para começar os treinamentos na indústria musical do país. Fechando o grupo com vivência internacional, Han passou grande parte da infância e adolescência morando na Malásia.

3 - Passado como dançarino de apoio do BTS

Antes da fama no Stray Kids, Lee Know já acumulava experiência nos palcos como dançarino de apoio do BTS entre 2016 e 2017. Ele participou das coreografias de faixas como "Fire", "Not Today" e "Spring Day", além de acompanhar o grupo em turnês internacionais. Tempos depois, já promovendo com o Stray Kids, ele esbarrou com J-Hope nos bastidores de uma emissora, que imediatamente o reconheceu e celebrou o reencontro. “Oh, você é Lee Know, não é?”, comentou o rapper do BTS na época.

4 - Quase se chamaram "Trigger"

O nome atual foi escolhido para simbolizar a busca por uma jornada original no K-pop, indo muito além da ideia de "garotos perdidos". Entretanto, os fãs quase os conheceram sob outra nomeação.

Antes da escolha definitiva de “Stray Kids”, era cogitado batizar o projeto de "Trigger", buscando transmitir o conceito de um grande recomeço para a empresa.

Em entrevista à Soompi, Bang Chan explicou a decisão: “Na verdade, havia outro nome que foi considerado antes da nossa estreia, com o significado de 'um novo começo', Trigger era um dos candidatos finais. No entanto, no fim, foi decidido que Stray Kids seria o nome do nosso grupo”.

5 - Talentos ocultos: o lado pintor de Hyunjin

O talento de Hyunjin ultrapassa os limites da música e da dança. O artista cultiva o hobby da pintura e constantemente exibe telas e aquarelas em suas plataformas digitais. O nível de detalhamento de suas obras frequentemente gera discussões bem-humoradas na internet, com usuários brincando que seus traços parecem pertencer a pintores históricos do Renascimento.

"É a primeira vez que eu vejo isso e eu não quero ser indelicado, mas foi realmente um idol de K-Pop que pintou esses quadros? Não um pintor genial, mas pouco reconhecido do Renascimento ou algo do tipo?", questionou certa vez uma pessoa no X (antigo Twitter).

6 - Relação especial com o Brasil

O grupo se apresenta no Rock in Rio 2026 após sua primeira passagem pelo país, ocorrida em abril de 2025 com a turnê mundial "dominATE". A experiência parece ter deixado marcas nos artistas, que voltaram a citar o Brasil com carinho após a confirmação no festival.