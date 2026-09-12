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Gostou do Stray Kids no Rock in Rio? Conheça 6 curiosidades sobre o grupo de K-pop

Headliner do Palco Mundo nesta sexta-feira (11), artistas sul-coreanos fizeram história no festival brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 00:09

Stray Kids
Stray Kids Crédito: Divulgação

O grupo sul-coreano Stray Kids é o headliner do Rock in Rio nesta sexta-feira (11), data considerada o “dia do K-pop” no festival devido à predominância de artistas do gênero. Donos de hits como “God's Menu”, “Thunderous” e “VENOM”, eles fizeram história ao se tornarem os primeiros nomes desse estilo musical a ocupar o espaço de atração principal da noite no Palco Mundo.

Além do octeto, a inclusão do K-pop como novidade nesta edição do festival também contou com apresentações de outros artistas sul-coreanos: a cantora HWASA e o grupo NEXZ.

Stray Kids

Stray Kids por Reprodução
Stray Kids por Reprodução
Stray Kids por Reprodução
Stray Kids por Reprodução
Stray Kids por Reprodução
Stray Kids por Reprodução
Stray Kids por Reprodução
stray kids por Arquivo pessoal
stray kids por Arquivo pessoal
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Stray Kids por Reprodução

Atualmente composto por oito integrantes (Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N), o grupo foi formado pela JYP Entertainment em 2017 e já alcançou sucesso mundial. Para quem assistiu ao show e sentiu curiosidade de saber mais detalhes sobre os artistas, seguem seis curiosidades:

1 - Formação em reality show de sobrevivência

A trajetória do grupo começou sob a tensão de um reality show de sobrevivência em 2017. A agência JYP Entertainment colocou trainees (aspirante a artista que faz treinamento intensivo de canto e dança com uma agência antes de estrear) à prova para avaliar não apenas o talento, mas se funcionavam em conjunto.

O processo foi complicado: Felix e Lee Know chegaram a ser eliminados, recuperando suas vagas apenas na repescagem. Com isso, o grupo estreou com nove membros: Bang Chan, Changbin, Hyunjin, Han, Seungmin, I.N, Woojin, Lee Know e Felix. Um ano depois, a formação sofreu sua única baixa, quando Woojin deixou o grupo por razões pessoais, até hoje mantidas sob sigilo.

2 - Membros com raízes estrangeiras

Apesar de atuarem na indústria sul-coreana, nem todos os integrantes serão afetados pelas rigorosas leis de alistamento do país, graças às suas origens. O líder Bang Chan nasceu em solo coreano, mas cresceu na Austrália e possui cidadania dupla, retornando à Ásia apenas aos 13 anos para audicionar na JYP Entertainment. Já Felix é australiano de nascença e se mudou para a Coreia do Sul para começar os treinamentos na indústria musical do país. Fechando o grupo com vivência internacional, Han passou grande parte da infância e adolescência morando na Malásia.

3 - Passado como dançarino de apoio do BTS

Antes da fama no Stray Kids, Lee Know já acumulava experiência nos palcos como dançarino de apoio do BTS entre 2016 e 2017. Ele participou das coreografias de faixas como "Fire", "Not Today" e "Spring Day", além de acompanhar o grupo em turnês internacionais. Tempos depois, já promovendo com o Stray Kids, ele esbarrou com J-Hope nos bastidores de uma emissora, que imediatamente o reconheceu e celebrou o reencontro. “Oh, você é Lee Know, não é?”, comentou o rapper do BTS na época.

4 - Quase se chamaram "Trigger"

O nome atual foi escolhido para simbolizar a busca por uma jornada original no K-pop, indo muito além da ideia de "garotos perdidos". Entretanto, os fãs quase os conheceram sob outra nomeação.

Antes da escolha definitiva de “Stray Kids”, era cogitado batizar o projeto de "Trigger", buscando transmitir o conceito de um grande recomeço para a empresa.

Em entrevista à Soompi, Bang Chan explicou a decisão: “Na verdade, havia outro nome que foi considerado antes da nossa estreia, com o significado de 'um novo começo', Trigger era um dos candidatos finais. No entanto, no fim, foi decidido que Stray Kids seria o nome do nosso grupo”.

5 - Talentos ocultos: o lado pintor de Hyunjin

O talento de Hyunjin ultrapassa os limites da música e da dança. O artista cultiva o hobby da pintura e constantemente exibe telas e aquarelas em suas plataformas digitais. O nível de detalhamento de suas obras frequentemente gera discussões bem-humoradas na internet, com usuários brincando que seus traços parecem pertencer a pintores históricos do Renascimento.

"É a primeira vez que eu vejo isso e eu não quero ser indelicado, mas foi realmente um idol de K-Pop que pintou esses quadros? Não um pintor genial, mas pouco reconhecido do Renascimento ou algo do tipo?", questionou certa vez uma pessoa no X (antigo Twitter).

6 - Relação especial com o Brasil

O grupo se apresenta no Rock in Rio 2026 após sua primeira passagem pelo país, ocorrida em abril de 2025 com a turnê mundial "dominATE". A experiência parece ter deixado marcas nos artistas, que voltaram a citar o Brasil com carinho após a confirmação no festival.

Este ano, o líder Bang Chan compartilhou o interesse em descobrir mais sobre a cultura local por meio de comentários no Bubble, aplicativo pago desenvolvido pela JYP Entertainment para interação direta entre ídolos e fãs. Na plataforma coreana, o artista solicitou recomendações de faixas brasileiras do gênero R&B, explicando que estava estudando variações do estilo ao redor do mundo em busca de inspiração. Na época, ele chegou a elogiar a cantora Marina Sena.

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Tags:

K-pop Stray Kids Rock in rio 2026

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